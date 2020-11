Shah Rukh Khan के फैंस का लंबा इंतजार हुआ खत्म, फिल्म पठान के सेट से किंग का फर्स्ट लुक आया सामने.. देखिए तस्वीरें

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म पठान (Pathan) को लेकर लंबे समय से खबरे आ रही हैं। लेकिन फिल्म के मेकर्स या शाहरुख की तरफ से इस लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फैंस शाहरुख की फिल्म का बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं आखिरकार अब शाहरुख की फिल्म पठान के सेट से उनका फर्स्ट लुक सामने आ गया है। लगभग दो साल बाद शाहरुख किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शाहरुख के फिल्म सेट से तस्वीरें सामने आते ही तेजी से वायरल (Shah Rukh Khan viral photos) होने लगी हैं। फैंस किंग खान का पहला लुक देखकर खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं।

विरल भयानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शाहरुख की कुछ तस्वीरों का एक कोलार्ज शेयर किया है। जिसमें शाहरुख लंबे बालों में पोनी टेल के साथ दिखाई दे रहे हैं।

शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग शुरू होने की खबर जैसे ही सामने आई है उनके फैंस में एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। लंबे समय बाद एक बार किंग खान को फैंस बड़े पर्दे पर देख पाएंगे।

Exclusive capture of King Khan on the sets of #pathan today #shahrukhkhan 🔥 pic.twitter.com/xypnAaac3H