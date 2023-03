शाहरुख खान हैं मोस्ट डिमांडिंग एक्टर 2023, पठान के बाद जवान डंकी डॉन 3 और धूम 4 से करेंगे धमाल

Shah Rukh Khan: पाठन की ह्यूज सक्सेस के बाद शाहरुख खान की डिमांड बॉलीवुड में इतनी बढ़ गई है कि वह बन गए हैं मोस्ट डिमांडिंग एक्टर 2023। पठान के बाद जवान, डंकी, टाइगर 3, किसी का भाई किसी की जान, डॉन 3, धूम 4 और पठान 2 से धमाल करते नजर आएंगे किंग खान।

Shah Rukh Khan is The Most Demanding Actor Of Bollywood 2023