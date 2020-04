शाहरुख के बेटे अबराम के लिए आया 1 साल की लड़की का रिश्ता

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे अबराम के लिए सोशल मीडिया पर एक रिश्ता आया है, एक फैंस ने अपनी भतीजे की शादी शाहरुख खान से करने के लिए अपनी भतीजी का फोटो भी शाहरुख को सेंड किया है, जिस पर शाहरुख खान ने लिखा ईश्वर उन पर कृपा करें, वह बहुत ही सुंदर है।

बता दें कि शाहरुख खान ने लॉकडाउन के दौरान अपने फैंस से बात करने का मन बनाया, जब वह अपने फैंस से बात करने लगे तो इसी बीच उनके बेटे अबराम खान के लिए एक फेन ने अपनी भतीजी का रिश्ता रख दिया, आश्चर्य की बात तो यह है की अबराम मात्र 6 साल का है और जिस लड़की का रिश्ता फेन ने रखा है वह मात्र 1 साल की है।

शाहरुख खान ने #AskSRK सेशन चलाया, जिस पर एक फैन ने अपनी भतीजी का फोटो शेयर करते हुए लिखा है, सर यह मेरी भतीजी है वेदिका, जो अबराम से प्यार करती है, क्या इसकी उससे शादी हो सकती है। वह पिछले महीने ही 1 साल की हुई है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसे दुआएं देंगे।

फेन के पोस्ट पर शाहरुख ने लिखा ईश्वर उन पर कृपा करें, वह बहुत ही सुंदर है। इस सवाल के बाद ट्विटर पर शाहरुख के साथ ही अबराम टॉप टेन में शामिल हो गए। सवालों के सेशन में एक फेन ने शाहरुख से उनका समय बिताने का तरीका पूछा, तो शाहरुख ने बताया कि कैसे उनका पूरा दिन अपने बच्चों के साथ गुजर जाता है।

शाहरुख ने समय बिताने के सवाल पर जवाब दिया, 3 बच्चों का घर पर होना बहुत मजेदार होता है। मेरे पास तो सभी शेप और साइज के हैं, तो मेरा पूरा दिन उनके साथ समय ही बीत जाता है और बचा हुआ समय अपने बच्चों के खिलौने साफ करने में निकल जाता है।

#AskSRK sir my niece Vedika loves Abram, can she marry him, she's only 1 yrs old last month, would be glad of you could wish her and bless her..... pic.twitter.com/yWNyaVb7Sn

Inspite of contributing to the population boom, having three kids to be with is a treat. They r in all shapes and sizes, so the day goes by being with them each for a couple of hours. Then spend rest of the day cleaning up their toys! https://t.co/WrG0ppqMoL