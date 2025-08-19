Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ में घुसने की कोशिश, सामने आया वीडियो

शाहरुख के घर ‘मन्नत’ में एक शख्स घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट के पास खड़े सेक्योरिटी गार्ड ने उसे… जानें पूरा मामला

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 19, 2025

Shah Rukh Khan Mannat House
शाहरुख खान मन्नत हाउस

Shah Rukh Khan Mannat House: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ को लेकर एक खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का उनके घर में घुसने की कोशिश करता है।

कौन था शख्स?

शाहरुख के घर में जोमैटो डिलीवरी बॉय बनकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम प्रजापत ने घुसने की कोशिश की। उसकी बस एक ही मनसा थी कि वह कैसे भी करके ‘किंग खान’ से मिल सके। लेकिन उसे गेट के पास खड़े सेक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। हालांकि उसने प्लान के तहत मिलने की बहुत कोशिश की। एक्टर के घर के आगे और पीछे उसे वीडियो में टहलते देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

सलमान संग इस सोशल मीडिया स्टार का खास कनेक्शन आया सामने, बिग बॉस 19 में हो सकती एंट्री
TV न्यूज
Bigg Boss 19 Entry Awez Darbar

सामने आया वीडियो

वीडियो की शुरुआत शुभम से होती है जो मन्नत के बाहर खड़ा है और किंग खान से मिलने की इच्छा जताता है। जैसा कि अनुमान था, सुरक्षाकर्मी उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी योजना शुरू होती है: वह जोमैटो से दो कोल्ड कॉफी ऑर्डर करता है, एक अपने लिए और एक शाहरुख के लिए।

जब डिलीवरी सिर्फ पांच मिनट में पहुंच जाती है, तो शुभम असली डिलीवरी एजेंट को डिलीवरी बैग देने के लिए मना लेता है और खुद ही डिलीवरी बैग को कंधे पर लटकाए, वह आत्मविश्वास से मन्नत के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है, मानो वही कोल्ड कॉफी पहुंचाने आया हो।

हालांकि, मुख्य द्वार पर मौजूद गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता और उसे पिछले दरवाजे की ओर से जाने को कहता है। ऐसे में शुभम खुश होकर उस गेट की तरफ आगे बढ़ता है। यह सोचकर कि शायद आखिरकार उसका सामना बॉलीवुड के किसी शाही परिवार से हो जाए।

पिछले दरवाजे पर, वह अपनी कहानी दूसरे गार्ड को दोहराता है और कहता है कि वह कॉफी देने आया है, शायद तोहफे में भेजी गई। लेकिन जब गार्ड उसे ऑर्डर करने वाले को फोन करने के लिए कहता है और वह ऐसा नहीं करता, तो उसकी योजना धराशायी होने लगती है।

गार्ड ने क्या कहा?

गार्ड की प्रतिक्रिया बिल्कुल मजेदार थी। उसने मजाकिया लहजे में कहा, "एक फोन करेगा तो पूरा कॉफी वाला नाचेगा उसके सामने, और यदि शाहरुख खान खुद फोन करें, तो कॉफी बनाने वाला नाचने लगेगा।”

बता दें शाहरुख और उनका परिवार ‘मन्नत’ से बाहर चले गए हैं, जहां मरम्मत का काम चल रहा है।

वीडियो देख एक यूजर ने लिखा, "दिमाग तो पूरा लगाया भाई ने। लेकिन मिशन अनसक्सेसफुल रहा।

ये भी पढ़ें

वो कोई पाप धोने की मशीन थोड़े हैं… प्रेमानंद महाराज पर फेमस एक्टर का बयान, लोगों में गुस्सा
भोजपुरी
Khesari spoke on Premanand Maharaj

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शाहरुख खान

Video viral

वायरल वीडियो

Published on:

19 Aug 2025 07:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ में घुसने की कोशिश, सामने आया वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.