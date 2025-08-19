शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ में घुसने की कोशिश, सामने आया वीडियो

शाहरुख के घर में जोमैटो डिलीवरी बॉय बनकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम प्रजापत ने घुसने की कोशिश की। उसकी बस एक ही मनसा थी कि वह कैसे भी करके ‘किंग खान’ से मिल सके। लेकिन उसे गेट के पास खड़े सेक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। हालांकि उसने प्लान के तहत मिलने की बहुत कोशिश की। एक्टर के घर के आगे और पीछे उसे वीडियो में टहलते देखा जा सकता है।