शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ में घुसने की कोशिश, सामने आया वीडियो

Shah Rukh Khan Mannat House: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ को लेकर एक खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का उनके घर में घुसने की कोशिश करता है।
शाहरुख के घर में जोमैटो डिलीवरी बॉय बनकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम प्रजापत ने घुसने की कोशिश की। उसकी बस एक ही मनसा थी कि वह कैसे भी करके ‘किंग खान’ से मिल सके। लेकिन उसे गेट के पास खड़े सेक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। हालांकि उसने प्लान के तहत मिलने की बहुत कोशिश की। एक्टर के घर के आगे और पीछे उसे वीडियो में टहलते देखा जा सकता है।
वीडियो की शुरुआत शुभम से होती है जो मन्नत के बाहर खड़ा है और किंग खान से मिलने की इच्छा जताता है। जैसा कि अनुमान था, सुरक्षाकर्मी उसे अंदर नहीं जाने देते। तभी योजना शुरू होती है: वह जोमैटो से दो कोल्ड कॉफी ऑर्डर करता है, एक अपने लिए और एक शाहरुख के लिए।
जब डिलीवरी सिर्फ पांच मिनट में पहुंच जाती है, तो शुभम असली डिलीवरी एजेंट को डिलीवरी बैग देने के लिए मना लेता है और खुद ही डिलीवरी बैग को कंधे पर लटकाए, वह आत्मविश्वास से मन्नत के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है, मानो वही कोल्ड कॉफी पहुंचाने आया हो।
हालांकि, मुख्य द्वार पर मौजूद गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता और उसे पिछले दरवाजे की ओर से जाने को कहता है। ऐसे में शुभम खुश होकर उस गेट की तरफ आगे बढ़ता है। यह सोचकर कि शायद आखिरकार उसका सामना बॉलीवुड के किसी शाही परिवार से हो जाए।
पिछले दरवाजे पर, वह अपनी कहानी दूसरे गार्ड को दोहराता है और कहता है कि वह कॉफी देने आया है, शायद तोहफे में भेजी गई। लेकिन जब गार्ड उसे ऑर्डर करने वाले को फोन करने के लिए कहता है और वह ऐसा नहीं करता, तो उसकी योजना धराशायी होने लगती है।
गार्ड की प्रतिक्रिया बिल्कुल मजेदार थी। उसने मजाकिया लहजे में कहा, "एक फोन करेगा तो पूरा कॉफी वाला नाचेगा उसके सामने, और यदि शाहरुख खान खुद फोन करें, तो कॉफी बनाने वाला नाचने लगेगा।”
बता दें शाहरुख और उनका परिवार ‘मन्नत’ से बाहर चले गए हैं, जहां मरम्मत का काम चल रहा है।
वीडियो देख एक यूजर ने लिखा, "दिमाग तो पूरा लगाया भाई ने। लेकिन मिशन अनसक्सेसफुल रहा।