वो कोई पाप धोने की मशीन थोड़े हैं… प्रेमानंद महाराज पर फेमस एक्टर का बयान, लोगों में गुस्सा

बता दें हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। तब राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने तक की बात कह दी थी। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने लेने से मना कर दिया था और जवाब में कहा था कि नहीं नहीं नहीं तुम स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो… मैं ठीक हूं पर आपका प्यार और सद्भाव हम दिल से स्वीकार करते हैं।