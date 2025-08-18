Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोजपुरी

वो कोई पाप धोने की मशीन थोड़े हैं… प्रेमानंद महाराज पर फेमस एक्टर का बयान, लोगों में गुस्सा

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज को लेकर फेमस अभिनेता ने टिप्पणी की, जिसके बाद लोग उन्हें ही नसीहत देने लग गए।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 18, 2025

Khesari spoke on Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज पर बोले खेसारी, एक्टर के पोस्ट लोगों ने किया कमेंट

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव अपनी एक टिप्पणी के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रेमानंद महाराज को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लोगों से एक खास अपील की है। जिसके बाद लोग उन्हें नसीहत देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार एक्टर ने ऐसा क्या लिख दिया जिसपर लोग भड़क उठे।

खेसारी लाल यादव की टिप्पणी

भोजपुरी गायक और अभिनेता (Khesari Lal Yadav) ने एक्स पर लिखा, “एक अपील… प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिन से नोटिस किए की कई लोग इमेज मेकिंग (Image Making) के लिए वहां जाने लगे हैं। वो पाप धोने वाले मशीन नहीं हैं। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनके बातो को अनुसरण कीजिए। हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता।”

ये भी पढ़ें

Sholay: कौन था ‘शोले’ का मुख्य हीरो? 50 साल बीत गए लेकिन अबतक नहीं जान पाए सच्चाई
बॉलीवुड
Sholay Movie Dharmendra-Amitabh (1)

ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर एक्टर ने किस सेलेब्स पर निशाना साधा है।

बता दें हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। तब राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने तक की बात कह दी थी। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने लेने से मना कर दिया था और जवाब में कहा था कि नहीं नहीं नहीं तुम स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो… मैं ठीक हूं पर आपका प्यार और सद्भाव हम दिल से स्वीकार करते हैं।

इसके बाद नेटिजेंस ने शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा को रडार पर ले लिया। कुंद्रा के बयान को लोगों ने पीआर और पब्लिसिटी स्टंट बताया। लोगों ने उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री और लोगों के खून चूसने के साथ धोखधड़ी करने तक की बात कह दी।

अब निशाने पर खेसारी

खेसारी (Khesari Lal Yadav) के इस बयान के बाद एक यूजर ने कमेंट में नीचे लिखा, “जिंदगी भर नाच किया, भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता फैलाया , बिहार के लोगों को शर्म महसूस कराया और अब ज्ञान की बातें कर रहे हो… पहले अपने अंदर झाक के देखो”

एक और यूजर ने लिखा, “खेसारी लाल यादव आपका बाबा प्रेमानंद पर बयान समझदारी भरा है, पर आपकी खुद की अश्लील छवि के कारण ये विरोधाभासी लगता है। जिसकी कला में खुद फूहड़ता हो, उसका धर्म-नैतिकता पर ज्ञान देना अटपटा है।”

हालांकि कुछ यूजर ने एक्टर की बड़ाई भी की। एक ने लिखा, “बहुत शुक्रिया भैया आपने कम से कम हिम्मत तो की है ये बोलने की और सब तो बस खेल खेल रहे हैं पीआर का।

ये भी पढ़ें

सालों बाद एक साथ दिखें जयाप्रदा और जितेंद्र, ‘ताकी-ताकी’ गाने पर किया जोरदार डांस
बॉलीवुड
Dahi Handi: Jayaprada-Jeetendra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bhojpuri

Entertainment

Published on:

18 Aug 2025 06:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / वो कोई पाप धोने की मशीन थोड़े हैं… प्रेमानंद महाराज पर फेमस एक्टर का बयान, लोगों में गुस्सा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.