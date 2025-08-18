वो कोई पाप धोने की मशीन थोड़े हैं… प्रेमानंद महाराज पर फेमस एक्टर का बयान, लोगों में गुस्सा

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव अपनी एक टिप्पणी के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रेमानंद महाराज को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लोगों से एक खास अपील की है। जिसके बाद लोग उन्हें नसीहत देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार एक्टर ने ऐसा क्या लिख दिया जिसपर लोग भड़क उठे।
भोजपुरी गायक और अभिनेता (Khesari Lal Yadav) ने एक्स पर लिखा, “एक अपील… प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिन से नोटिस किए की कई लोग इमेज मेकिंग (Image Making) के लिए वहां जाने लगे हैं। वो पाप धोने वाले मशीन नहीं हैं। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनके बातो को अनुसरण कीजिए। हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता।”
बता दें हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। तब राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने तक की बात कह दी थी। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने लेने से मना कर दिया था और जवाब में कहा था कि नहीं नहीं नहीं तुम स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो… मैं ठीक हूं पर आपका प्यार और सद्भाव हम दिल से स्वीकार करते हैं।
इसके बाद नेटिजेंस ने शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा को रडार पर ले लिया। कुंद्रा के बयान को लोगों ने पीआर और पब्लिसिटी स्टंट बताया। लोगों ने उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री और लोगों के खून चूसने के साथ धोखधड़ी करने तक की बात कह दी।
खेसारी (Khesari Lal Yadav) के इस बयान के बाद एक यूजर ने कमेंट में नीचे लिखा, “जिंदगी भर नाच किया, भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता फैलाया , बिहार के लोगों को शर्म महसूस कराया और अब ज्ञान की बातें कर रहे हो… पहले अपने अंदर झाक के देखो”
एक और यूजर ने लिखा, “खेसारी लाल यादव आपका बाबा प्रेमानंद पर बयान समझदारी भरा है, पर आपकी खुद की अश्लील छवि के कारण ये विरोधाभासी लगता है। जिसकी कला में खुद फूहड़ता हो, उसका धर्म-नैतिकता पर ज्ञान देना अटपटा है।”
हालांकि कुछ यूजर ने एक्टर की बड़ाई भी की। एक ने लिखा, “बहुत शुक्रिया भैया आपने कम से कम हिम्मत तो की है ये बोलने की और सब तो बस खेल खेल रहे हैं पीआर का।