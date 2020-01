फ्लॉप फिल्मों का दर्द अब तक नहीं भूले शाहरुख खान, हंसी-हंसी में कही ऐसी बात

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान बीते कुछ सालों से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आ रहे हैं। वे अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए ही फिल्मों में एक्टिव हैं। उनकी पिछली फिल्म 'जीरो' 2018 में आई थी। वह अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर कई बार बात कर चुके हैं। हाल ही शाहरुख ने अपनी फिल्में नहीं चलने का जिक्र किया। शाहरुख एमेजॉन चीफ जेफ बेजोस से बातचीत करते नजर आए।

इस दौरान जेफ ने किंग खान की तारीफ करते हुए कहा कि मैं अभी शाहरुख से बैक स्टेज बात कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ये कितने विनम्र इंसान हैं। ये सुनते ही शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी पिछली कुछ फिल्में नहीं चली हैं। ये बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अभिनेता ने बातों ही बातों में ये भी जाहिर कर दिया है कि वो अपनी फ्लॉप फिल्मों का दर्द अब तक नहीं भूले हैं। आपको बता दें कि जेफ बेजोस तीन दिनों के टूर पर भारत आए हैं। इस दौरान बॉलीवुड सितारों के लिए एक ईवेंट रखी गई।

