एसिड अटैक लड़कियों की मदद कर रहे हैं शाहरुख खान

नई दिल्ली। बॉलीवुड में किंग खान यानी कि शाहरुख खान अपनी शानदार एक्टिंग और सुपरहिट्स फिल्मों के चलते सफलता का मुकाम हासिल कर चुकी हैं। इंडस्ट्री में शाहरुख रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। यही नहीं सालों बाद भी शाहरुख का स्टारडम कायम है। शाहरुख एक अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि अपने बड़े दिल के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि शाहरुख खान मुसीबत में फंसे लोगों की खूब मदद करते हैं। हाल ही में कोरोनावायरस के दौरान शाहरुख खान लोगों की मदद करने में भी दिया मास्क, पीपीई किट दान किया था। वहीं अब किंग खान एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद के लिए आगे आए हैं।

#MeerFoundation hosted a virtual meet for our acid attack survivors with @iamsrk. It's the first of many endeavours #ToGETherStronger & empowered this 2021.



Watch the full video to feel their excitement radiate through the screen: https://t.co/tNWu1lxj8E pic.twitter.com/VXjuca5Gp9