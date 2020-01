बेटे अबराम ने किया ऐसा काम, खुशी से फूले जा रहे हैं शाहरुख खान

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने हाल में सोशल मीडिया पर छोटे बेटे अबराम खान के साथ एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि अबराम ने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में दो मेडल जीते हैं। उन्होंने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'रेस के दिन मेरे बेटे ‘गोल्ड मेडल’ ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है जिसके बाद मैं बेहद खुश हूं।' तस्वीर में शाहरुख बेटे अबराम के साथ खड़े नजर आए, जिनके हाथ में दो मेडल थे। साथ ही किंग खान के चेहरे पर बेटे की जीत की खुशी साफ देखी जा सकती है।

शाहरुख खान और उनके छोटे बेटे अबराम की इस फोटो को 6 लाख 38 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस फोटो पर फैन्स बधाई संदेशों के साथ अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। शाहरुख खान अपने बच्चों के साथ अकसर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। बता दें कि शाहरुख खान सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और अपने इवेंट्स की जानकारी फैन्स तक पहुंचते रहते हैं।

Day at the Races...My little ‘Gold Medal’ with his Silver and Bronze wins at the races today!! pic.twitter.com/1k9NqjB65J