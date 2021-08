Tokyo Olympics: महिला हॉकी टीम की हार पर शाहरुख खान बोले- दिल टूटा है लेकिन...

नई दिल्ली। 'टोक्यो ओलंपिक 2020' में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेला। बेहद ही रोमांचिक मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को हरा दिया। 4-3 से ग्रेट ब्रिटेन ने कांस्य पदक को अपने नाम कर दिया। पूरे मैच में भारतीय टीम ने कड़ा मुकाबला किया लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। हालांकि, हर कोई उनके प्रदर्शन की जमकर तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस पहली बार भारतीय महिला टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बधाई दे रहा है। वहीं, अब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

शाहरुख खान ने ट्वीट कर कहा है कि उनका दिल टूटा है लेकिन भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेल खेला है और हौसला बनाए रखने की जरूरत है। टीम के हर खिलाड़ी ने देश को प्रेरित किया है। उन्होंने लिखा, ‘दिल टूटा है लेकिन सिर ऊंचा रखने के लिए वजहें हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बहुत अच्छा खेला है। आप ने भारत में सभी को प्रेरित किया है। यह अपने आप में जीत है।' शाहरुख खान का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फैंस उनके ट्वीट पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

Heartbreak!!! But all reasons to hold our heads high. Well played Indian Women’s Hockey Team. You all inspired everyone in India. That itself is a victory.