सारा अली खान के लाइफ में आए इस शख्स को लेकर अपसेट थीं मां अमृता सिंह, सैफ अली का अलग था रिएक्शन

मुंबई। एक्टर सैफ अली खान और उनकी पूर्व पत्नी अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान के जीवन मेंं एक शख्स की एंट्री हुई थी। ये तब की बात है जब सारा को फिल्में करते ज्यादा समय नहीं हुआ था। खबरों में सारा और उनके जीवन में आए शख्स की ही चर्चा होती थी। जब इन खबरों की जानकारी सारा की मां अमृता और पिता सैफ अली को हुई, तो दोनों का रिएक्शन अलग था। आइए जानते हैं सैफ-अमृता ने कैसे किया था सारा के मामले पर रिएक्ट-

'सारा को दिल की जगह करियर पर ध्यान देना चाहिए'

दरअसल, करण जौहर के शो 'काफी विद करण' में एक बार सैफ अली और उनकी बेटी सारा अली खान गेस्ट के रूप में आए थे। इस शो में सारा ने बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को लेकर स्वीकार किया था कि एक्टर पर उनका 'क्रश' है। सारा के इस खुलासे के बाद फैंस के बीच सारा-कार्तिक की जोड़ी को लेकर अलग ही एक्साइटमेंट था। इस मामले पर बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में अमृता सिंह और सैफ अली का रिएक्शन बताया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया था कि अमृता सिंह ने इस मामले में कहा था कि उनकी बेटी को अपने दिल की सुनने की बजाय अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अमृता ने कहा कि ये समय उनकी बेटी को करियर पर ध्यान देने में लगाना चाहिए, न कि दिल के मामलों को सुनकर ध्यान भटकाने पर। बताय गया था कि इस मामले पर मां-बेटी की काफी बहस भी हुई थी।

सैफ-करीना को कार्तिक थे पंसद

जहां अमृता को बेटी के करियर पर ध्यान न देकर, दिल की बात सुनने पर एतराज था, वहीं सैफ अली खान चाहते थे जैसे भी हो, उनकी बेटी खुश रहनी चाहिए। इसी रिपोर्ट में सैफ के नजदीकी के हवाले से कहा गया था कि कार्तिक को करीना और सैफ दोनों पसंद करते हैं। खासतौर पर करीना ने कार्तिक के साथ एक शो किया था और इसके बाद उनका कहना था कि कार्तिक बहुत व्यवहार कुलश लड़का है।

कार्तिक ने कहा-पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूं

गौरतलब है कि जब कार्तिक आर्यन करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' पर आए थे, तब करण ने एक्टर से सवाल किया था कि अब तक उन्होंने सारा को डेट पर जाने के लिए क्यों नहीं पूछा है। इस पर कार्तिक ने कहा था,'सर मैं फिलहाल ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूं। सैफ अली सर ने पूछा था कि क्या उनके पास पैसे हैं? इसलिए मैं बस...।' करण ने बीच में टोकते हुए कहा था,'आपके पास उतना पैसा नहीं है जो पटौदी की प्रिंसेस से मैच कर सके।' इस पर कार्तिक ने कहा,'मुझे पता नहीं। वह एक राजकुमारी है। तो आपको पता ही होगा कि उनको डेट पर ले जाने के लिए बैंक बैलेंस तो चाहिए होगा।

