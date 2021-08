सैफ-अमृता के तलाक पर बेटी सारा अली खान ने दिया रिएक्शन, बोलीं-दोनों खुश नहीं थे

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह और पिता सैफ अली खान के तलाक पर अपना रिएक्शन दिया है। सारा का कहना है कि उन्हें लगता है कि उनके माता-पिता एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। इसलिए अलग हो जाने का फैसला सही था। तलाक के बाद सब अपनी-अपनी जगह खुश हैं।

'खुश नहीं हैं, तो अलग रहें, पर खुश रहें'

दरअसल, सारा अली जल्द ही वूट के शो 'फीट अप दिव द स्टार्स' के सीजन 3 में नजर आएंगी। इस शो में वह अपने माता-पिता के साथ इक्वेशन पर बातचीत करती नजर आएंगी। एक्ट्रेस का अपने पैरेंट्स के तलाक पर कहना है,''ये बहुत आसान है। अगर आप देखें, तो आपके पास दो विकल्प हैं। या तो उसी घर में रहें, जहां कोई खुश नहीं है या फिर अलग रहें, जहां हर कोई अपनी लाइफ में खुश है। ऐसे में जब आप हर बार मिलते हैं, तो आपको अलग तरह का प्यार और वेलकम मिलता है।

'अलग हो जाना ही सही फैसला था'

सारा ने कहा कि वे अपनी मां के साथ रहती हैं। उनकी मां बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं और उनके लिए सबकुछ हैं। वह कहती हैं कि उनके पिता सैफ अली से कभी भी मिल सकती हैं और हमेशा फोन उपलब्ध रहते हैं। सारा का कहना है कि,'मुझे नहीं लगता वे दोनों आख‍िर में एक-दूसरे के साथ खुश थे, तो इसल‍िए मुझे लगता है उस वक्त अलग हो जाना ही अच्छा फैसला था।'

