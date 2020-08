सुशांत की अधूरी फिल्म 'पानी' पर काम शुरू कर सकते हैं शेखर कपूर, अंकिता ने जोड़े हाथ

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Actor Sushant Singh Rajput) के आत्महत्या के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद, आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स (Debate in the Bollywood industry on nepotism, outsiders and insiders) पर बहस चल रही है। इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा थी कि उनके हाथ से कई फिल्में निकल जाने से अवसाद में आकर अभिनेता ने सुसाइड कर लिया। हालांकि ये सारी बातें झूठ निकलीं। इसी बीच निर्देशक शेखर कपूर (Director Shekhar Kapur) की अधूरी फिल्म 'पानी' (Film 'Paani') का जिक्र हुआ। सुशांत के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए शेखर ने कहा था कि वे दोनों 'पानी' में साथ काम करने वाले थे।

ट्वीट कर दिया हिंट

निर्देशक शेखर कपूर अपनी अधूरी फिल्म 'पानी' पर काम शुरू कर सकते है। शेखर ने एक ट्वीट कर इसका हिंट दिया। उन्होंने लिखा, 'और वह दिन आया जब गंगा मां ने बहना बंद कर दिया, कभी सूखी, तो कभी बाड़ में, प्यासे लोग चिल्ला उठे, ‘मां, आप कहां हो? गौमुख से मां की आवाज उठी। तुम अपने ही स्वार्थ में मग्न हो, अपने ही लाभ में, अपनी मां को भूल गए, पानी किसका है, यह भी भूल गए’ हम तुम और पानी, एक कहानी... पानी।' इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शेखर फिल्म को दोबारा शुरू करने की सोच रहे हैं।

अंकिता ने जोड़े हाथ

सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई के पास चली गई है। इस बीच रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस में हाजिर हुई हैं। इसके बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भगवान शिव की तस्वीर के साथ मैसेज शेयर किया है। उन्होंने लिखा, 'किसी ने कहा है कि जो आपको किससे उलझना है इसको लेकर सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में पता नहीं कौन उनकी रक्षा करता है।' इस पोस्ट पर अंकिता लोखंडे ने भी रिएक्ट किया है। अंकिता ने हाथ जोड़ने का इमोजी बनाया है और लिखा, प्रेयर्स।

रिया छोटी मछली है

शेखर सुमन ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह की मौत में भागीदार बताने के बारे में खुलासे किया हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस पूरे मामले की योजना बनाने वाला एक बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है। शेखर ने कहा, 'मैंने हमेशा इसे पहले दिन से हत्या कहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि यह हत्या है या आत्महत्या। आप देख सकते हैं कि शुरुआत से ही, आत्महत्या के लिए कथा निर्धारित की गई थी। हमें पुलिस के प्रति बहुत आभारी होने की आवश्यकता है। वहां कौन था और अवैध रूप से सुशांत की तस्वीरें बाहर भेजीं।' शेखर ने यह भी कहा कि मैं उसे नहीं समझा रहा हूं, जो मास्टरमाइंड प्लानर है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती अपराधी हैं। रिया छोटे अपराधों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छोटी मछली हो सकती है। उसके बारे में पैंतरेबाजी करने वाले बड़े दिमाग हो सकते हैं।

'निर्दोष हैं तो जांच से भागना नहीं चाहिए'

सुशांत के भाई और बिहार में बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा हे कि अगर रिया निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से भागना नहीं चाहिए। उन्‍हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहिए। नीरज ने यह बयान रिया द्वारा सीबीआइ जांच का विरोध करने तथा ईडी के समन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हाजिर नहीं होने के आग्रह पर दिया। हालांकि, ईडी ने रिया के आग्रह को ठुकरा दिया, जिसके बाद वह पूछताछ के लिए उपस्थित हो चुकी हैं। इसके पहले रिया पटना पुलिस की जांच के दौरान उपस्थित नहीं हुईं थीं।