रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू देख शेखर सुमन बोले, सुशांत सिंह मेरे सपने में आए और कहा- इस लड़की को...

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Bollywood actor Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में रोजाना नई नई जानकारी सामने आ रही है। अभिनेता की मौत के मामले में सीबीआइ की टीम लगातार जांच कर रही है और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसी बीच टीवी इंटरव्यूज में सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं और मुख्य आरोप रिया चक्रवर्ती (TV interviews, Sushant's girlfriend Riya Chakraborty) ने अपने पर लगे आरोपों को गलत करार दिया है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती से पूछा गया कि वह इतने दिनों बाद अब क्यों इस पर बोल रही हैं तो रिया ने कहा, सुशांत मेरे सपने में आया और मुझसे कहा कि हमारे रिश्ते के बारे में सच बोलो।

I must confess for a moment I was deceived by her performance and fell for her well-rehearsed emotionality..i got swayed by her tears and display of immaculate, manicured histrionics.Then suddenly Sushant came into my dreams and told me 'don't believe her'.