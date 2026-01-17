‘हर पल तुम्हारी याद आती है…’ अभिनेता शेखर सुमन का इमोशनल नोट आया सामने, फैंस हुए मायूस

अभिनेता शेखर सुमन ने शेयर किया भावुक नोट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Shekhar Suman Latest Post: अभिनेता शेखर सुमन का एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने उनके फैंस को भी गहराई तक छू लिया है। अपने दिवंगत बेटे आयुष की याद में लिखे इस नोट में शेखर सुमन ने अपने दिल का दर्द शब्दों में उकेरा है। उन्होंने बताया कि कैसे हर पल उन्हें अपने बेटे की कमी महसूस होती है और आयुष उनकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आया था, जिसने उन्हें अनगिनत खुशियां दी थीं। बेटे की यादों में डूबे शेखर सुमन की यह इमोशनल नोट पढ़कर लोग भी मायूस हो गए और सोशल मीडिया पर उन्हें हिम्मत और प्यार के संदेश भेज रहे हैं।
अभिनेता शेखर सुमन ने अपने पोस्ट में लिखा- “अपने एंजल आयुष को याद कर रहा हूं। हर पल तुम्हारी याद आती है मेरे बच्चे। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। थोड़े से समय में तुमने हम सबको बहुत खुशियां दीं। हम अभी भी तुम्हें खोने के दुख से उबर नहीं पाए हैं। लेकिन तुम भगवान और परियों के साथ एक बेहतर दुनिया में हो।”
शेखर सुमन ने एक इंटरव्यू में उस दर्दनाक रात को याद करते हुए बताया कि बाहर तेज बारिश हो रही थी और उनका बेटा आयुष बेहद नाजुक हालत में था। डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे। ऐसे समय पर उनका एक शूट तय था। उन्होंने डायरेक्टर को मना किया, लेकिन डायरेक्टर ने जोर देकर कहा कि अगर वे नहीं आए तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। मजबूर होकर शेखर को शूट पर जाना पड़ा। जब वे घर से निकल रहे थे, तो आयुष ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और मासूम आवाज में कहा- “पापा, आज मत जाओ… प्लीज।” शेखर का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने बेटे से जल्दी लौट आने का वादा किया और भारी मन से काम के लिए निकल गए।
शूट के बाद उन्हें दुखद खबर मिली; आयुष दुनिया छोड़ चुका था। शेखर सुमन इस सदमे से पूरी तरह टूट गए। उन्होंने बताया कि बेटे के जाने के बाद उनका ईश्वर से विश्वास भी डगमगा गया था। उन्होंने घर का मंदिर बंद कर दिया, भगवान की सारी मूर्तियां हटा दीं थी और कहा कि उन्हें यह मानना मुश्किल हो गया था कि भगवान उनके बेटे को उनसे छीन सकते हैं।
