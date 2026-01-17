‘हर पल तुम्हारी याद आती है…’ अभिनेता शेखर सुमन का इमोशनल नोट आया सामने, फैंस हुए मायूस

शेखर सुमन ने एक इंटरव्यू में उस दर्दनाक रात को याद करते हुए बताया कि बाहर तेज बारिश हो रही थी और उनका बेटा आयुष बेहद नाजुक हालत में था। डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे। ऐसे समय पर उनका एक शूट तय था। उन्होंने डायरेक्टर को मना किया, लेकिन डायरेक्टर ने जोर देकर कहा कि अगर वे नहीं आए तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। मजबूर होकर शेखर को शूट पर जाना पड़ा। जब वे घर से निकल रहे थे, तो आयुष ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और मासूम आवाज में कहा- “पापा, आज मत जाओ… प्लीज।” शेखर का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने बेटे से जल्दी लौट आने का वादा किया और भारी मन से काम के लिए निकल गए।