शर्लिन चोपड़ा ने सरेआम उड़ाई राखी की धज्जी, कहा- 'हर सीजन में नया पति ले आती है, गंजी लगाती है विग'

जब से निर्माता-निर्देशक साजिद खान (Sajid Khan) ने टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' में एंट्री ली है तब से तबाही मची हुई है। हाल ही में शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने साजिद खान (Sajid Khan) पर गंभीर आरोप लगा थे जिसपर राखी सावंत ने उन्हें खूब सुनाया था। अब शर्लिन चोपड़ा ने उनपर पलटवार किया है।

sherlyn chopra mimic and did character assassination of rakhi sawant watch video