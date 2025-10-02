शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर गिरी गाज, अब नहीं जा सकते देश से बाहर

शिल्पा और राज की ओर से वकीलों का कहना था कि 2021 में दर्ज पुराने मामले के बावजूद दोनों कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं और हर बार जांच में सहयोग भी किया है। इसलिए उन्हें इस बार भी जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन सरकारी पक्ष ने कोर्ट को याद दिलाया कि कपल पर गंभीर आर्थिक अपराध के दो केस चल रहे हैं। इस वजह से उनकी विदेश यात्रा जोखिम भरी हो सकती है। कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया और EOW को 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।