शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर गिरी गाज, अब नहीं जा सकते देश से बाहर

Shilpa Shetty-Raj Kundra Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कपल ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने और 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार संग छुट्टियां मनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
शिल्पा और राज की ओर से वकीलों का कहना था कि 2021 में दर्ज पुराने मामले के बावजूद दोनों कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं और हर बार जांच में सहयोग भी किया है। इसलिए उन्हें इस बार भी जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन सरकारी पक्ष ने कोर्ट को याद दिलाया कि कपल पर गंभीर आर्थिक अपराध के दो केस चल रहे हैं। इस वजह से उनकी विदेश यात्रा जोखिम भरी हो सकती है। कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया और EOW को 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
याचिका में शिल्पा-राज ने आने वाले महीनों में लॉस एंजिल्स, कोलंबो, मालदीव, दुबई और लंदन जाने की भी जानकारी दी थी। इनमें बिजनेस मीटिंग्स से लेकर परिवार से मिलने तक के कारण बताए गए।
गौरतलब है कि अगस्त 2024 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा और राज पर 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। इसके बाद सितंबर में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी वजह से दोनों की विदेशी यात्राओं पर अब कोर्ट से रोक लगी हुई है।
