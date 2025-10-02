Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर गिरी गाज, अब नहीं जा सकते देश से बाहर

Shilpa Shetty-Raj Kundra: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ईओडब्ल्यू की लुकआउट नोटिस के चलते विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 02, 2025

Shilpa Shetty-Raj Kundra Case

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज

Shilpa Shetty-Raj Kundra Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कपल ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने और 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार संग छुट्टियां मनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

शिल्पा और राज के वकील का क्या है कहना?

शिल्पा और राज की ओर से वकीलों का कहना था कि 2021 में दर्ज पुराने मामले के बावजूद दोनों कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं और हर बार जांच में सहयोग भी किया है। इसलिए उन्हें इस बार भी जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन सरकारी पक्ष ने कोर्ट को याद दिलाया कि कपल पर गंभीर आर्थिक अपराध के दो केस चल रहे हैं। इस वजह से उनकी विदेश यात्रा जोखिम भरी हो सकती है। कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया और EOW को 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

आगे कई इंटरनेशनल ट्रिप का भी प्लान

याचिका में शिल्पा-राज ने आने वाले महीनों में लॉस एंजिल्स, कोलंबो, मालदीव, दुबई और लंदन जाने की भी जानकारी दी थी। इनमें बिजनेस मीटिंग्स से लेकर परिवार से मिलने तक के कारण बताए गए।

गौरतलब है कि अगस्त 2024 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा और राज पर 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। इसके बाद सितंबर में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी वजह से दोनों की विदेशी यात्राओं पर अब कोर्ट से रोक लगी हुई है।

ये भी पढ़ें

जेल से बचना है तो सोशल मीडिया पर कभी मत करना ये काम, फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ से जुड़ा है मामला
टॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

02 Oct 2025 01:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर गिरी गाज, अब नहीं जा सकते देश से बाहर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कहो न कहो’ के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी

'कहो न कहो' के पीछे की कहानी, इमरान हाशमी संग वायरल सीन पर राघव जुयाल ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड

अक्षय कुमार ने बताई सफलता की रेसिपी, कहा- सिर्फ 70% है किस्मत और 30% मेहनत…

Akshay Kumar
बॉलीवुड

शूटिंग के दौरान Varun Dhawan ने पी शराब, नशे में धुत होकर किया था ये सीन, खुद ने किया खुलासा

शूटिंग के दौरान वरुण धवन ने पी शराब, नशे में धुत होकर किया था ये सीन
बॉलीवुड

Zubeen Garg की मौत हत्या या हादसा? आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हुआ ये खुलासा

Zubeen Garg autopsy report
बॉलीवुड

Pandit Chhannulal Mishra ने 4 मिनट 36 सेकंड के इस गाने को दी थी अपनी आवाज, आज भी है लोगों को याद

Pandit Chhannulal Mishra dies he gave bollywood Aarakshan movie song people love it
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.