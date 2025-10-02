जेल से बचना है तो सोशल मीडिया पर कभी मत करना ये काम, फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ से जुड़ा है मामला

इडली कढ़ाई की पायरेटेड कॉपी अलर्ट (इमेज सोर्स: डॉन पिक्चर्स एक्स)
Idli Kadai Movie Update: साउथ के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर धनुष की नई फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर फैन्स में खासा उत्साह है, लेकिन इसी बीच मेकर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। फिल्म बनाने वाली कंपनी डॉन पिक्चर्स ने साफ कहा है कि ‘इडली कढ़ाई’ की पायरेसी (Pirated Copy) बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चेतावनी भी दी है।
प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर लिखा, “सिनेमा को सुरक्षित करने में हमारी मदद करें। पायरेटेड सामग्री (Pirated Copy) या स्पॉइलर की तुरंत रिपोर्ट करें, आपका समर्थन ही उद्योग बचाने में मदद कर सकता है। लिंक आदि की रिपोर्ट आप सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।”
इसका मतलब है, यदि अगर किसी ने पायरेटेड वर्जन फैलाने की कोशिश की, तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फिल्म की कोई भी लीक या पायरेटेड कॉपी बिना देर किए हटा दी जाएगी। जो लोग ऐसी कॉपी शेयर या प्रमोट करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
पिछले दिनों फिल्म के प्रमोशन के दौरान धनुष ने खुलासा करते हुए कहा था कि वह कभी अभिनेता नहीं बल्कि शेफ बनना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें कहां से कहां लेके चली गई।
फिल्म को लेकर एक्टर ने कहा था, "मुझे नहीं पता क्यों मुझे शेफ की भूमिकाएं मिलती रहती हैं। मैं खाना बनाना चाहता था। मैं शेफ बनना चाहता था। शायद मेरी ऐसी इच्छा थी, इसलिए मुझे ऐसी फिल्में और भूमिकाएं मिल रही हैं।''
उन्होंने आगे कहा था, “‘जगमे थांधीराम' में मैंने पराठे बनाए, 'तिरुचित्रम्बालम' में मैं एक डिलीवरी बॉय था। 'रायन' में मेरी एक फास्ट फूड की दुकान थी। इस फिल्म में मैं इडली बनाता हूं। जब मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूं, तब भी मुझे शेफ का किरदार मिल जाता है, और जब दूसरे निर्देशक संपर्क करते हैं, तो वह भी मुझे ऐसे ही रोल ऑफर कर देते हैं। शायद यह मेरी अभिव्यक्ति और जुनून की वजह से होता है।"
धनुष की फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। धनुष ने आकाश भास्करन और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई दे रही हैं। इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म में धनुष की नानी भी पहली बार एक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं। लोगों को यह फिल्म पसंद आ रही है।
