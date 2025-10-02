Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

जेल से बचना है तो सोशल मीडिया पर कभी मत करना ये काम, फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ से जुड़ा है मामला

Idli Kadai New Update: सोशल मीडिया यूजर्स के लिए कड़ी चेतवानी है। फिल्म 'इडली कढ़ाई' की पायरेटेड कॉपी शेयर की तो पहुंच सकते हैं जेल। जी हां, प्रोडक्शन हाउस ने इस बात का ऐलान कर दिया है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 02, 2025

Idli Kadai Pirated Copy Alert

इडली कढ़ाई की पायरेटेड कॉपी अलर्ट (इमेज सोर्स: डॉन पिक्चर्स एक्स)

Idli Kadai Movie Update: साउथ के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर धनुष की नई फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर फैन्स में खासा उत्साह है, लेकिन इसी बीच मेकर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। फिल्म बनाने वाली कंपनी डॉन पिक्चर्स ने साफ कहा है कि ‘इडली कढ़ाई’ की पायरेसी (Pirated Copy) बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चेतावनी भी दी है।

खानी पड़ सकती है जेल की हवा

प्रोडक्शन हाउस ने एक्स पर लिखा, “सिनेमा को सुरक्षित करने में हमारी मदद करें। पायरेटेड सामग्री (Pirated Copy) या स्पॉइलर की तुरंत रिपोर्ट करें, आपका समर्थन ही उद्योग बचाने में मदद कर सकता है। लिंक आदि की रिपोर्ट आप सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।”

इसका मतलब है, यदि अगर किसी ने पायरेटेड वर्जन फैलाने की कोशिश की, तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फिल्म की कोई भी लीक या पायरेटेड कॉपी बिना देर किए हटा दी जाएगी। जो लोग ऐसी कॉपी शेयर या प्रमोट करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

शेफ बनना चाहते थे धनुष

पिछले दिनों फिल्म के प्रमोशन के दौरान धनुष ने खुलासा करते हुए कहा था कि वह कभी अभिनेता नहीं बल्कि शेफ बनना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें कहां से कहां लेके चली गई।

फिल्म को लेकर एक्टर ने कहा था, "मुझे नहीं पता क्यों मुझे शेफ की भूमिकाएं मिलती रहती हैं। मैं खाना बनाना चाहता था। मैं शेफ बनना चाहता था। शायद मेरी ऐसी इच्छा थी, इसलिए मुझे ऐसी फिल्में और भूमिकाएं मिल रही हैं।''

उन्होंने आगे कहा था, “‘जगमे थांधीराम' में मैंने पराठे बनाए, 'तिरुचित्रम्बालम' में मैं एक डिलीवरी बॉय था। 'रायन' में मेरी एक फास्ट फूड की दुकान थी। इस फिल्म में मैं इडली बनाता हूं। जब मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूं, तब भी मुझे शेफ का किरदार मिल जाता है, और जब दूसरे निर्देशक संपर्क करते हैं, तो वह भी मुझे ऐसे ही रोल ऑफर कर देते हैं। शायद यह मेरी अभिव्यक्ति और जुनून की वजह से होता है।"

दिलचस्प बात भी जानें: फिल्म में धनुष की नानी

धनुष की फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। धनुष ने आकाश भास्करन और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई दे रही हैं। इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म में धनुष की नानी भी पहली बार एक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं। लोगों को यह फिल्म पसंद आ रही है।

ये भी पढ़ें

Good News: कपूर फैमिली में खुशियों की बौछार, अब होगी ‘Party All Night’
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

02 Oct 2025 09:14 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / जेल से बचना है तो सोशल मीडिया पर कभी मत करना ये काम, फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ से जुड़ा है मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘निर्वस्त्र वीडियो शूट की कोशिश…’ फेमस एक्ट्रेस पर नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप, FIR कराई दर्ज

Actress Dimple Hayathi and Husband booked for abusing
टॉलीवुड

Aurangzeb के बाद असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, ‘महाकाली’ के पोस्टर में दिखा रौद्र अवतार

Akshaye khanna
टॉलीवुड

सदमे में साउथ फिल्म इंडस्ट्री, करूर हादसे पर मोहनलाल और ममूटी का दर्द छलका

Karur Stampede Latest Update
टॉलीवुड

Vijay Thalapathy: विजय थलापति की रैली में 39 लोगों की मौत, क्यों मची थी भगदड़? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Vijay Thalapathy Rally Stampede
टॉलीवुड

Pawan Kalyan Hospitalized: साउथ के फेमस एक्टर की बिगड़ी तबीयत, आनन-फानन में कराया गया भर्ती

Pawan Pawan Kalyan Hospitalized
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.