बच्चे के इलाज के लिए चाहिए 16 करोड़ का इंजेक्शन, शिल्पा शेट्टी ने की मदद की अपील

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह फैंस से एक मां की मदद करने की अपील करती नजर आ रही हैं, जिसका बेटा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) नाम की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। इस बच्चे का नाम यूवान है।

शिल्पा ने की मदद की अपील

शिल्पा शेट्टी ने युवान की मदद की अपील करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें शिल्पा अपने फैंस से रिक्वेस्ट करती नजर आ रही हैं कि युवान की मां रूपाली रामतेक्कर को पैसों की सख्त जरूरत है। उसकी मदद क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट गुरू के माध्यम से की जा सकती है। वीडियो में एक्ट्रेस ने कहा,' छोटा युवान स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की घातक बीमारी के टाइप-1 से पीड़ित है। इसकी मसल्स इतनी तेजी से सिकुड़ रही हैं कि ये न तो बैठ सकता है, न चल सकता है, अपने सिर को स्थिर नहीं रख सकता है और यहां तक कि कुछ निगल भी नहीं सकता है। जिससे पहले कि युवान का स्वास्थ्य और बुरी तरह से बिगड़ जाए, उसे जोलजेनस्मा नाम की जीन थैरेपी की मेडिसिन की जरूरत है, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में करीब 16 करोड़ रुपए है। इस समय उसके लिए हर प्रकार का दान महत्व रखता है। विश्वास बनाए रखें और युवान को नया जीवन देने के लिए मदद करें।' इस वीडियो में युवान और उसकी मां की झलकियां भी दिखाई गई हैं। शिल्पा भी मदद की अपील करते हुए भावुक होती नजर आईं।

.@YuvaanFightsSMA with courage and might, but he needs #Zolgensma worth Rs. 16 CR ($2.1 million) to survive the world's most expensive illness.@ImpactGuru



Link to donate: https://t.co/UWYCXYqSPd pic.twitter.com/xkDI7s925b