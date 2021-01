नए साल पर Shilpa Shetty Kundra ने दिखाया बेटी समिशा का चेहरा, दिखती हैं बेहद क्यूट

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) नए साल पर गोवा में छुट्टियां मनाने गए हुई थी। जहां से शिल्पा ने ब्लैक मोनोकिनी में अपनी हॉट फोटोज शेयर की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी समिशा की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। शिल्पा ने पहली बार बेटी समिशा (Samisha) का चेहरा फैंस को दिखाया। नए साल पर उन्होंन ये खास तोहफा अपने चाहने वालों को दिया। शिल्पा की बेटी समिशा बेहद ही क्यूट दिखाई दे रही हैं।

दरअसल, शिल्पा ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसमें उनके पति राज कुंद्रा गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बेटी समिशा अपने पापा को गाता हुआ देखकर गुस्सा दिखा रही हैं। जैसे-जैसे राज अपने सुर तेज करते हैं समिशा उनपर चीखती हुई नजर आती हैं। जाहिर है कि उन्हें अपने पापा का गुनगुनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वहीं पीछे से शिल्पा की आवाज भी सुनाई दे रही है। वो पति राज से कहती हैं कि अब तुम्हे गाना बंद कर देना चाहिए। शिल्पा ने साथ में कैप्शन भी लिखा है- चिंता कम करो, गाना ज्यादा गाओ। समिशा शेट्टी कुंद्रा कहती हैं कि पापा राज कुंद्रा को गुनगुनाना बंद कर देना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर इंस्टा फैम।

Worry less ,

Sing more❤️🧿❤️



Says Samisha Shetty Kundra @rajkundra9 you should stop singing 😂🤪

Happy New year Instafam 🎉🎉🎉#newyear #gratitude #daughter #love #happiness #singer https://t.co/Ks32fABQy0