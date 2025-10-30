Shilpa Shetty Mother Hospitalized: सुनंदा शेट्टी हुई हॉस्पिटल में एडमिट, बेटे शिल्पा आनन-फानन में पहुंची लीलावती

वायरल भयानी पेज ने शिल्पा के हॉस्पिटल जाते हुए का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, "#ShilpaShetty मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल पहुंचीं, जहां उनकी मां को भर्ती कराया गया है। जल्दी ठीक हो जाएं आंटीजी। एक्ट्रेस के फैंस उनकी मां के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, "जल्दी ठीक हो जाएं।" दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान उनका भला करे।" एक और नेटिजन ने कमेंट किया, "जल्दी ठीक हो जाएं आंटी जी।"