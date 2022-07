पोर्नोग्राफी केस में फंसे Shilpa Shetty के पति Raj Kundra करने वाले हैं फिल्मों में डेब्यू?

पोर्नोग्राफी केस में फंसे अब एक्टिंग डेब्यु कर रहे राज कुंद्रा, पिछले महीने शूट की फिल्म ‘यूटी नंबर 69’



Caught in pornography case, Now #RajKundra debuting in the field of acting. shot the film 'UT No. 69' last month.



