प्रेग्नेंट आलिया भट्ट के लिए शिल्पा शेट्टी ने भेजा ये खास तोहफा, खुशी से झूम उठीं एक्ट्रेस, शेयर की फोटो

इन दिनों इंडस्ट्री के बेस्ट और लवली कपल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अपनी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की सफलता को खूब एंजॉय कर रहे हैं इसके साथ ही आलिया भट्ट अपनी प्रेग्नेंसी को भी खूब एन्जॉय कर रही हैं। हाल ही में उनका शेड्यूल काफी बिजी रहा, जिसके बाद अब वह घर पर रिलैक्स कर रही हैं। इस बीच शिल्पा शेट्टी ने प्रेग्नेंसी क्रेविंग को ध्यान में रखते हुए आलिया के लिए खास तोहफा भेजा है जो एक्ट्रेस को काफी पसंद भी आया।

