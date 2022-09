मणि रत्नम की फिल्म 'पोन्नियन सेल्वन' में अजय देवगन ने दी अपनी आवाज, कमल हासन को लेकर डायरेक्टर ने कहा- 'औकात नहीं...'

जब से 'पोन्नियन सेल्वन' की घोषणा हुई है जब से फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह ऐश्‍वर्या राय को भी माना जा रहा है। एक्ट्रेस लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। इस फिल्म का क्रेज फैंस में साफ देखने को मिल रहा है। फिल्म में भले ही आपको अजय देवगन देखने को न मिलें , लेकिन उनकी आवाज आपको जरूर सुनने को मिलेगी।

ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की फिल्म 'पोन्नियन सेलवन' (Ponniyin Selvan) इसी साल 30 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर अभी से लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म में साउथ के सुपरस्‍टार चियान विक्रम भी दिखेंगे। फिल्म का टीजर और पोस्टर रिलीज किया जा चुका है, जिसको देखने के बाद फैंस और एक्साइटेड हो गए हैं। पीरियड-ड्रामा यह फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के तमिल नॉवल पर आधारित है जिसमें चोल साम्राज्य के मशहूर राजा राजराजा चोल प्रथम की कहानी दिखाई गई है।

ani ratnam wanted to make ponniyin selvan with kamal haasan and revealed ajay devgn lent his voice as narrator of the film