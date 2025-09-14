Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

फिजिक्स क्लास की वो प्यारी सी लव स्टोरी जिसमें है तकरार और रोमांस का डबल डोज

Real Life Romance: फिजिक्स क्लास में पनपे रोमांस और रियल लाइफ में आई तकरार की इस कहानी में कई परतें छिपी हैं, ये कहानी सिर्फ प्यार और शादी तक ही सीमित नहीं है। इसका सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 14, 2025

फिजिक्स क्लास की वो प्यारी सी लव स्टोरी जिसमें है तकरार और रोमांस का डबल डोज
एक्टर आयुष्मान खुराना और पत्नी ताहिरा कश्यप (फोटो सोर्स: X )

Real Life Romance: कहते हैं ना, प्यार कब और कहां हो जाए, किसी को नहीं पता होता। कुछ ऐसी ही कहानी है बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप की। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत फिजिक्स क्लास से हुई। पढ़ाई के दौरान पहली नजर में ही दोनों एक-दूसरे को दिल दे बैठे और अक्सर बातचीत के बहाने ढूंढते थे। आयुष्मान ने अपनी आवाज और गाने से ताहिरा को इंप्रेस किया और यहीं से उनकी लव कैमेस्ट्री परवान चढ़ने लगी। दोस्ती से शुरू हुई ये कहानी जल्द ही रोमांस में बदल गई और फिर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया।

रियल लाइफ में तकरार और फिजिक्स क्लास का प्यार

आयुष्मान और ताहिरा की मुलाकात ट्यूशन में हुई थी और तब से लेकर आज तक उनकी दोस्ती, प्यार और शादी की कहानी एकदम सिंपल और खूबसूरत रही है। इस रियल लाइफ रोमांस ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को संवार दिया, बल्कि आयुष्मान के करियर को भी नई उड़ान दी।

आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप (फोटो सोर्स: x)

आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनका असली नाम निशांत खुराना है। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और सिंगिंग में रुचि थी। उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में ही उनकी मुलाकात ताहिरा कश्यप से हुई। दोनों की पहली मुलाकात 12वीं क्लास के दौरान फिजिक्स के ट्यूशन में हुई थी। दोनों का परिवार भी एक-दूसरे को जानता था, इसलिए उनकी दोस्ती धीरे-धीरे गहरी होती गई। आयुष्मान ने अपने पापा के साथ मिलकर ताहिरा को 'हमें तुमसे प्यार कितना' गाना सुनाया, जिससे ताहिरा बहुत प्रभावित हुई थीं।

फिजिक्स क्लास में पनपा रोमांस (फोटो सोर्स: X)

फिल्ममेकर और लेखक

आयुष्मान और ताहिरा एक-दूसरे को बचपन से समझते आए हैं। दोनों ने करीब 12 साल तक एक-दूसरे को डेट किया और साल 2008 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। ताहिरा खुद एक फिल्ममेकर और लेखक हैं, इसलिए दोनों को एक-दूसरे के काम और सपनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उनकी एक बेटी वरुष्का और एक बेटा विराजवीर है।

आयुष्मान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी। उन्होंने MTV रोडीज का दूसरा सीजन जीता और उसके बाद कई टीवी शो होस्ट किए। रेडियो जॉकी के रूप में भी उन्होंने काम किया और धीरे-धीरे बॉलीवुड में कदम रखा। उनका पहला बड़ा ब्रेक 2012 में आई फिल्म 'विकी डोनर' से मिला। इस फिल्म में आयुष्मान ने एक युवा लड़के का रोल निभाया, जो स्पर्म डोनर बन जाता है।

बेस्ट प्लेबैक सिंगर

फिल्मफेयर अवॉर्ड के समय (फोटो सोर्स: X)

इस फिल्म को बहुत सराहा गया और आयुष्मान को फिल्मफेयर का बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड भी मिला। 'विकी डोनर' के बाद आयुष्मान की कई फिल्में आईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो सकीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। 'दम लगा के हईशा', 'बधाई हो', 'बाला', 'ड्रीम गर्ल', 'ड्रीम गर्ल 2', 'अंधाधुन', 'Article 15', और 'चंडीगढ़ करे आशिकी' जैसी फिल्मों ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का स्टार बना दिया। उनकी फिल्मों में अक्सर समाज से जुड़े मुद्दे होते हैं और कॉमेडी का भी अच्छा तड़का रहता है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आता है।

इस रोमांस के पीछे का सच

एक इंटरव्यू के दौरान आयुष्मान ने अपनी शादी के मुश्किल समय को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि ताहिरा नहीं चाहती थीं कि वह कोई भी किसिंग सीन करें। उन्होंने कहा था कि हर रिलेशनशिप को वक्त देना होता है। अगर आप अपने पार्टनर को ज्यादा वक्त देते हैं तो वह ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप की प्रेम कहानी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है।

