‘शॉर्ट्स-गंजी पहनने पर थी पाबंदी…’, तलाक के बाद सामने आई इस फेमस एक्ट्रेस की चौंकाने वाली कहानी

Esha Deol: देओल परिवार की बड़ी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने बीते साल पति से तलाक लेकर रिश्ते को खत्म कर दिया था। साल 2012 में दोनों ने धूमधाम से शादी की थी। लेकिन शादी के 11 साल बाद, 2024 में ईशा देओल ने पति भरत तख्तानी से तलाक ले लिया था। तब दोनों के तलाक की इस खबर ने परिवार और फैंस को सकते में डाल दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक उनके तलाक की कोई वजह मीडिया में नहीं आई।