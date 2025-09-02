Patrika LogoSwitch to English

‘शॉर्ट्स-गंजी पहनने पर थी पाबंदी…’, तलाक के बाद सामने आई इस फेमस एक्ट्रेस की चौंकाने वाली कहानी

Esha Deol Controversy: फेमस एक्ट्रेस की शादी टूट चुकी है, लेकिन उनके साथ ससुराल में क्या-क्या हुआ था, इस बात का सच अब सामने आया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 02, 2025

Esha Deol Controversy
एक्ट्रेस ईशा देओल की तस्वीर (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Esha Deol: देओल परिवार की बड़ी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने बीते साल पति से तलाक लेकर रिश्ते को खत्म कर दिया था। साल 2012 में दोनों ने धूमधाम से शादी की थी। लेकिन शादी के 11 साल बाद, 2024 में ईशा देओल ने पति भरत तख्तानी से तलाक ले लिया था। तब दोनों के तलाक की इस खबर ने परिवार और फैंस को सकते में डाल दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक उनके तलाक की कोई वजह मीडिया में नहीं आई।

एक्स हसबैंड की फोटो ने दी हवा

भरत तख्तानी और मेघना लखानी की वायरल फोटो (फोटो सोर्स: मेघना इंस्टाग्राम)

पिछले दिनों ईशा देओल की एक्स हसबैंड की एक फोटो वायरल हुई। जिसमें वह कथित तौर पर मेघना लखानी नाम की लड़की के साथ दिखे थे। बताया जा रहा है, वह मेघना को डेट कर रहे हैं। इसके बाद ईशा का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से सर्च होने लगा। लोग उनके निजी जिंदगी के बारे में और अधिक जानने के लिए सर्च करने लगे। जिसके बाद एक सच का पता चला।

दरअसल साल 2020 में ईशा देओल की किताब 'अम्मा मिया' लॉन्च हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने शादी के बाद के अनुभवों को भी शेयर किया था। अपनी बुक में ईशा ने बताया है कि ससुराल में उन पर बहुत पाबंदियां थीं।

ससुराल में पाबंदियां

एक्ट्रेस के किताब के मुताबिक, उनकी सास बहुत उनसे प्यार करती थीं। घर की पहली बहू होने के नाते, सास उन्हें "तीसरा बेटा" कहकर बुलाती थीं, जो उनके बीच के खास रिश्ते को दिखाता है।

ईशा ने बताया कि उनके ससुराल में कुछ नियम थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, "जब मैं भरत तख्तानी के परिवार के साथ रहने लगी, तो मैं घर में शॉर्ट्स और गंजी पहनकर नहीं घूम सकती थी, जैसा मैं पहले अपने घर में किया करती थी।"

हालांकि, सास ने उन्हें हमेशा सम्मान और आजादी दी। ईशा ने अपनी सास की तारीफ करते हुए लिखा कि ससुराल में बहुए किचन की रानियां थीं, लेकिन उन पर कभी रसोई में काम करने का दबाव नहीं डाला गया।

उन्होंने कहा, "मेरी सास ने कभी मुझ पर जोर नहीं दिया कि मैं किचन में जाऊं और वो सभी काम करूं, जो आमतौर पर बहुओं से करवाए जाते हैं।"

