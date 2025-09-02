Patrika LogoSwitch to English

‘मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है…’, 35 साल की फेमस एक्ट्रेस ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

Sexual Harassment: 35 वर्षीय अभिनेत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सेट पर और रैप पार्टी में यौन उत्पीड़न हुआ है। बहुत सारे सेक्सुअल सीन करने पड़ते हैं…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 02, 2025

Emily Atack Sexual Harassment Case (1)
35 वर्षीय अभिनेत्री का बड़ा खुलासा। (प्रतीकात्मक फोटो)

Emily Atack Sexual Harassment: हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री-कॉमेडियन एमिली अटैक ने अपने पूरे करियर के दौरान टीवी सेट पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) का सामना करने के बारे में कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं।

35 वर्षीय अभिनेत्री का खुलासा

यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के विषय पर 2023 की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'एमिली अटैक: आस्किंग फॉर इट?' में मुख्य भूमिका निभाने वाली 35 वर्षीय एक्ट्रेस एमिली ने रेडियो टाइम्स मैग्जीन को बताया, "मैं इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूं, और मैं जल्द ही इस बारे में बातचीत शुरू करने वाली हूं। मैंने लोगों को उनके बारे में आंखें मूंदते और कहते देखा है, 'मुझे इसकी जरूरत नहीं है'।

एक्ट्रेस एमिली अटैक की तस्वीर

इसमें एक तरह का रक्षात्मक रवैया होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर किसी ऐसी चीज का आरोप लगाया जा रहा है जो उन्होंने अभी तक की ही नहीं है। इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर्स आपके समर्थन के लिए मौजूद होते हैं, चाहे आप पुरुष हों या महिला, अगर आप असहज महसूस करते हैं।

अभिनेत्री ने आगे कहा, “मेरे पूरे करियर में, चाहे सेट पर हो या किसी रैप पार्टी, मेरा यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) हुआ है, और ‘मी-टू’ (MeToo) आंदोलन के बाद से, यह दर्शाता है कि लोग सुन रहे हैं और सेट पर व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं जो कि लाना जरूरी है। क्योंकि ये सब कब तक चलेगा, कितने लोग इसका शिकार बनेंगे।”

हमें बहुत सारे सेक्सुअल सीन करने पड़ते हैं…

'फीमेल फर्स्ट यूके' के अनुसार, एमिली ने खुलासा किया कि डेम जिली कूपर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित इस धारावाहिक में अंतरंग दृश्यों को जिस तरह से दिखाया गया है, उसके लिए उन्हें 'राइवल्स' के कलाकारों और क्रू पर बहुत "गर्व" है। पिछले साल प्रसारित होने पर इस धारावाहिक को काफी सराहना मिली थी।

उन्होंने कहा, "मुझे 'राइवल्स' गैंग पर बहुत गर्व है क्योंकि जिंदगी भर मैंने हर समय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया है, और हम सब एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। हमें बहुत सारे सेक्सुअल सीन करने पड़ते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखा जाता है। यह वाकई एक सकारात्मक बात है।"

अटैक, चैनल 5 के नए धारावाहिक 'द रूमर' में मुख्य भूमिका में हैं, जो एक दोषी बाल हत्यारे पर केंद्रित है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक छोटे से शहर में रहता है। उन्होंने खुलासा किया कि इस धारावाहिक में एक मां की भूमिका निभाना उनके लिए बेहद निजी अनुभव रहा क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने 14 महीने के बेटे बार्नी को जन्म दिया था, जो उनके मंगेतर एलिस्टेयर गार्नर का है।

उन्होंने कहा, “फिल्मांकन से 10 सप्ताह (Week) पहले ही मैंने बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए मैं थकी हुई, भावुक और सिजेरियन के दर्द से अभी भी गुजर रही थी, लेकिन असल में यह फिर से अपनी लाइफ में वापस आने जैसा था। पहले, मैं सोचती थी, 'मैं एक मां का किरदार कैसे निभाऊं? मैं यह कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इस बच्चे से प्यार करती हूं?’ द रूमर' में, ‘मेरा नकली बेटा लियाम बहुत प्यारा था।’”

उन्होंने आगे कहा, "मैंने छोटी-छोटी चीजें भी, जैसे उसे स्कूल भेजना, उसका बैग पहनाना और उसका कोट ठीक करना, पूरे दिल से कीं, क्योंकि अब मेरा अपना बेटा है, ये सब वाकई मायने रखता है।"

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / 'मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है…', 35 साल की फेमस एक्ट्रेस ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

