‘मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है…’, 35 साल की फेमस एक्ट्रेस ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

अटैक, चैनल 5 के नए धारावाहिक 'द रूमर' में मुख्य भूमिका में हैं, जो एक दोषी बाल हत्यारे पर केंद्रित है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक छोटे से शहर में रहता है। उन्होंने खुलासा किया कि इस धारावाहिक में एक मां की भूमिका निभाना उनके लिए बेहद निजी अनुभव रहा क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने 14 महीने के बेटे बार्नी को जन्म दिया था, जो उनके मंगेतर एलिस्टेयर गार्नर का है।