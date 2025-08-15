Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Sholay: जिसे लोग कहते थे चूहा, आखिर कैसे बना इतना बड़ा विलेन

Sholay: किसी का जब मजाक बन जाए तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। मनोबल गिर जाता है, लेकिन किसे पता था अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर वो एक्टर सबको प्रभावित कर देगा।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 15, 2025

Sholay Movie
शोले फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने बताया अमजद खान की अनकही स्टोरी

Sholay: बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'शोले' के निर्माता रमेश सिप्पी ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म में अमजद खान को गब्बर के रोल के लिए चुना तो कई लोगों को उनके इस फैसले पर शक हुआ था।

निर्देशक ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि उस समय लोगों का मानना था कि अमजद खान, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के सामने 'चूहे के समान' लगेंगे। लेकिन अमजद की शानदार एक्टिंग ने सभी को गलत साबित कर दिया। गब्बर सिंह के किरदार ने उन्हें रातोंरात एक बड़ा सितारा बना दिया था।

ये भी पढ़ें

Sholay: कौन था ‘शोले’ का मुख्य हीरो? 50 साल बीत गए लेकिन अबतक नहीं जान पाए सच्चाई
बॉलीवुड
Sholay Movie Dharmendra-Amitabh (1)

अमजद खान तो 'चूहा' लगेगा …

रमेश सिप्पी ने एक न्यूज एजेंसी (IANS) से कहा, "जिन लोगों को मेरा फैसला पसंद नहीं आया, उन्होंने मुझसे कहा था कि इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के सामने अमजद खान तो, 'चूहा' लगेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही चूहा सबसे बड़ा सितारा बन जाएगा।"

अमजद की परफॉर्मेंस ने न सिर्फ आलोचकों का मुंह बंद करवा दिया, बल्कि गब्बर सिंह का किरदार भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार विलेन बन गया।

बता दें, 'शोले' में धर्मेंद्र (वीरू) और अमिताभ बच्चन (जय) दो छोटे अपराधी हैं, जिन्हें एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी (संजीव कुमार) गब्बर सिंह नाम के खूंखार डाकू को पकड़ने के लिए लाता है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के रामनगरम की पहाड़ी और पथरीली जगहों पर की गई थी। शूटिंग अक्टूबर 1973 में शुरू हुई थी और इसे पूरा होने में ढाई साल लगे थे। शुरुआत में फिल्म को आलोचकों से अच्छे रिव्यू नहीं मिले थे, और इसकी कमाई भी कुछ खास नहीं हुई थी। लेकिन बाद में धीरे-धीरे दर्शकों की तारीफ और सकारात्मक बातों ने इसे सुपरहिट बना दिया था। 1990 में इसका 204 मिनट का ओरिजिनल डायरेक्टर कट होम मीडिया पर रिलीज हुआ था। उस समय यह भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, और यह रिकॉर्ड तब तक बना रहा जब तक फिल्म 'हम आपके हैं कौन..!' रिलीज नहीं हुई थी।

ये भी पढ़ें

Sholay: 50 साल बीत जाने के बाद भी ‘शोले’ फिल्म के बारे में लोग अब भी नहीं जानते ये बातें
बॉलीवुड
Sholay Movie 50 years Celebration Story

Bollywood

Bollywood News

15 Aug 2025 08:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sholay: जिसे लोग कहते थे चूहा, आखिर कैसे बना इतना बड़ा विलेन

