Sholay: जिसे लोग कहते थे चूहा, आखिर कैसे बना इतना बड़ा विलेन

बता दें, 'शोले' में धर्मेंद्र (वीरू) और अमिताभ बच्चन (जय) दो छोटे अपराधी हैं, जिन्हें एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी (संजीव कुमार) गब्बर सिंह नाम के खूंखार डाकू को पकड़ने के लिए लाता है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के रामनगरम की पहाड़ी और पथरीली जगहों पर की गई थी। शूटिंग अक्टूबर 1973 में शुरू हुई थी और इसे पूरा होने में ढाई साल लगे थे। शुरुआत में फिल्म को आलोचकों से अच्छे रिव्यू नहीं मिले थे, और इसकी कमाई भी कुछ खास नहीं हुई थी। लेकिन बाद में धीरे-धीरे दर्शकों की तारीफ और सकारात्मक बातों ने इसे सुपरहिट बना दिया था। 1990 में इसका 204 मिनट का ओरिजिनल डायरेक्टर कट होम मीडिया पर रिलीज हुआ था। उस समय यह भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, और यह रिकॉर्ड तब तक बना रहा जब तक फिल्म 'हम आपके हैं कौन..!' रिलीज नहीं हुई थी।