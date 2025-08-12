Sholay: आंख फोड़कर नाक और कान काट लेता था ये खूंखार डाकू; 5 दशक पहले बन चुकी है फिल्म

हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा रहेगा तब तक शोले रहेगी और तब तक गब्बर रहेगा। ठाकुर बलदेव सिंह संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री के महान एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने फिल्मों से पहले नाटकों में 22 साल की उम्र में भी वृद्ध व्यक्ति के किरदार निभाए हर तरह के किरदारों में वो आत्मसात हो जाते थे। शुरुआत से ही वो छोटे-छोटे मगर महत्त्वपूर्ण किरदार निभाते थे, मगर उन्हें बड़ा नाम मिला 1968 मे 'राजा और रंक' से। और इसी साल दिलीप कुमार बलराज साहनी जयंत जैसे दिग्गजों को अपने अभिनय से टक्कर दी फिल्म संघर्ष में। अनामिका, मनचली जैसी एक आध मनोरंजक फिल्म छोड़ इन्हें ज्यादा नाम मिला अभिनय वाली फिल्मों से दस्तक, खिलौना, आंधी, नया दिन नई रात आदि या फिर किसी दूसरे नायक के साथ महत्त्वपूर्ण भूमिका में जैसे सत्यकाम, आपकी कसम, जीने की राह जिनमें इनका अभिनय साथी कलाकारों के अभिनय को नया आयाम देता। बलराज साहनी की जगह इन्होंने ले ली। सीता और गीता के ब्लॉकबस्टर होने पर रमेश सिप्पी ने बड़ी फिल्म की घोषणा की तो इसी फिल्म की टीम वापस लेनी थी। मगर ठाकुर के रोल के लिए दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। उनकी मना करने पर संजीव कुमार का नाम पक्का हो गया। ठाकुर के रूप में संजीव कुमार ने नए आयाम खड़े कर दिए। नौकरी से रिटायर और हाथ कटने के बाद भी उनकी हिम्मत, जोश और जज्बा वही रहता है। उनकी संवाद बोलते समय उनके चेहरे के भाव देखने लायक हैं। जैसे वो दोहराते हैं मुझे गब्बर चाहिए वो भी जिन्दा, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, लोहा गरम है मार दो हथोड़ा, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, ठाकुर ना झुक सकता है ना टूट सकता है, रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया, सांप को हाथ से नहीं पैरो से कुचला जाता है और तेरे लिए मेरे पैर ही काफी है, ये देश तो युग-युग से किसानों का ही रहा, लेकिन जब-जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। शोले के बेस्ट डायलॉग ठाकुर को ही मिले। इसीलिए धर्मेंद्र ये रोल करना चाहते थे। मगर उनकी वैल्यू कमर्शियल थी, इसलिए उनकी लिए वीरू ही सही था। दिलीप कुमार इस रोल को एक नया आयाम देते। मगर संजीव कुमार ने जो किया वो अद्भुत है।