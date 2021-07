Shakti Kapoor को चोरी करता देख डर गई थीं Shraddha Kapoor, कही ये बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड में खूंखारखलनाय की भूमिका निभाने वाले शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने हमेशा अपने खास अभिनय से तारीफें बटोरी हैं। आज वो भी ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर नहीं हैं लेकिन तब भी फैंस के साथ वो हमेशा जुड़े रहते है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके किरदारों का खौफ जितना फैंस को रहता है उतना ही उनकी अपनी बेटी श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) के दिल में बना रहता है। इसलिए जब शक्ति कपूर अपने किरदार क्राइम मास्टर गोगो के लुक में श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) के सामने आते है तो उनके चेहरे पर अलग सा डर दिखाई देने लगता है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Arre Baapu nail polish toh chhod dete! @DisneyplusHSVIP what have you done? #GogoIsBack

Aaye hai toh kuch loot kar jaayenge!💜💫

Copyright: Vinay Pictures

Film : Andaz Apna Apna produced by Mr Vinay Sinha pic.twitter.com/UqbMfdFgjk