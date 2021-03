Shraddha Kapoor ने मालदीव से बिकिनी में तस्वीर की शेयर, फैंस को बर्थडे विश के लिए किया धन्यवाद

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) ने बुधवार को अपना 34वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी। साथ ही, फैंस ने भी जन्मदिन के मौके पर श्रद्धा पर खूब प्यार बरसाया। हालांकि इन दिनों वह मालदीव (Maldives) में एंजॉय कर रही हैं। यहां उनके कजिन प्रियांक शर्मा की शादी की रस्में चल रही हैं। वहीं, श्रद्धा का बर्थडे भी मालदीव में मनाया गया। बर्थडे की कई वीडियो भी सामने आईं थी। अब श्रद्धा ने फैंस को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद कहा है।

श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Shraddha Kapoor Instagram) से अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वह बिकिनी पहने नजर आ रही हैं। समुद्र किनारे खड़ी श्रद्धा शैडो की तरह दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शाम का वक्त होने की वजह से रोशनी कम है। लेकिन सूरज की लालिमा उनकी तस्वीर को और खूबसूरत बना रही है। श्रद्धा ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आपके प्यार और शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं।'

श्रद्धा कपूर द्वारा शेयर की गई तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। उनकी पोस्ट पर अब तक 18 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। उनकी तस्वीर पर एक्टर वरुण धवन ने कमेंट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी है।

बता दें कि श्रद्धा कपूर को लेकर काफी वक्त से कहा जा रहा है कि वह रोहन श्रेष्ठ को डेट कर रही हैं। हालांकि दोनों ने ही इस पर कभी बात नहीं की है। लेकिन कई मौकों पर दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता है। मालदीव में भी रोहन मौजूद हैं। श्रद्धा के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें उनके बगल में रोहन खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच जबरदस्त कैमिस्ट्री देखने को मिल रही है। वहीं, दोनों को लेकर ऐसी खबरें भी उड़ रही हैं कि दोनों जल्द शादी भी कर सकते हैं। हालांकि शादी को लेकर अभी किसी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।

