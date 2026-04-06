‘बाबा लाडला मरा तो ल्यारी में मनी दिवाली’, ‘धुरंधर 2’ के गैंगस्टर ने खोले राज, बोले- रहमान डकैत का राइट हैंड

फिल्म में बाबला का किरदार कुख्यात गैंगस्टर बाबा लाडला से प्रेरित बताया जा रहा है, जो ल्यारी इलाके में लंबे समय तक आतंक का पर्याय माना जाता था। श्रिष जुत्शी ने कहा कि जब उन्होंने इस किरदार की पृष्ठभूमि को समझना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि उस व्यक्ति के अपराधों की सूची बेहद लंबी थी। यही वजह थी कि उसकी मौत के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली थी। एक्टर ने ये भी बताया कि जिस दिन असली गैंग्स्टर बाबा लाडला मरा था तो उस दिन ल्यारी के लोगों ने खुशियां मनाई थीं।