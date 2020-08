सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह ने फिर लगाई प्रधानमंत्री से मदद की गुहार, इस महापुरुष का किया जिक्र

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सुसाइड को डेढ महीने से ज्यादा का समय हो गया है। सुशांत के परिवार, दोस्त और फैंस (Sushant's family, friends and fans) इस मामलें सीबीआई जांच (CBI inquiry) की मांग कर रहे है। अभिनता के पिता केके सिंह (KK Singh) ने पटना में एफआईआर (FIR in Patna) दर्ज करवाने के बाद इस मामले की जांच में तेजी आई है। पटना से मुंबई पहुंची पुलिस की टीम लगातार इस मामले में लोगों से पूछताछ कर रही है। अभिनेता की बहन, एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता और रिया चक्रवर्ती (girlfriends Ankita and Riya Chakraborty) के बयान दर्ज किए जा चुके है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह किर्ती (Shweta Singh Kirti) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से इस मामले में दोबारा गुहार लगाई। इस बार श्वेता ने लिखा, 'मेरे प्रिय सर, ये समय हमारे लिए लोकमान्य तिलक के 'न्याय की भावना' का अभ्यास करने का है जो आपको प्रेरित करता है। कृपया, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करें।'

My Dear Sir,

It is time for us to practice Lokmanya Tilak’s “the sense of justice” that inspires you. Please, my humble request is to look into the matter ASAP. 🙏 @narendramodi @PMOIndia https://t.co/8kIgyUZpjP