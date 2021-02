सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म 'शेरशाह' की रिलीज डेट आई सामने, दिखेगी कारगिल के योद्धा विक्रम बत्रा की कहानी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) की अपकमिंग फिल्म शेरशाह (Shershaah) के हाल ही में कुछ पोस्टर्स रिलीज किए गए थे। कारगिल योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बेस्ड फिल्म शेरशाह की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। इस फिल्म को दर्शक देखने के लिए बेकरार हैं और उससे भी ज्यादा एक्साइडेट रियल लाइफ कपल को पहली बार बड़े पर्दे पर जोड़ी के रूप में देखने के लिए हैं। सिद्धार्थ के साथ कियारा आडवाणी (Kiara Advani) भी फिल्म में मुख्य किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। दोनों अक्सर ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताते नजर आते हैं। वहीं कियारा को कई बार सिद्धार्थ के घर जाते हुए और उनके माता-पिता के साथ भी स्पॉट किया गया है।

करण जौहर ने फिल्म शेरशाह की रिलीज डेट की अनाउंटमेंट सोशल मीडिया पर की है। उन्होंने बताया है कि फिल्म 2 जुलाई को रिलीज हो रही है। करण ने लिखा- कैप्टन विक्रम बत्रा की अनकही कहानी बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। हम उनकी जर्नी को दिखाने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। शेरशाह 2 जुलाई 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी नजर आएंगे। विष्णु वर्धन ने इसका निर्देशन किया है।

The larger than life untold true story of Captain Vikram Batra (PVC) is ready to be unravelled on the big screens. We’re honoured to be showing this journey - #Shershaah in cinemas on 2nd July, 2021, starring Sidharth Malhotra & Kiara Advani . Directed by Vishnu Varadhan. pic.twitter.com/B0xFOronlY