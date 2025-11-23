बरगद के पेड़ पर लटकी दिखीं दर्जन भर बंदूकें, फेमस सिंगर की मौत के तीन साल बाद…

सिद्धू मूसेवाला के नए गाने 'बरोटा' का पोस्टर (इमेज सोर्स: गायक इंस्टाग्राम)
Sidhu Moosewala New Song Poster Release: 29 मई 2022 का दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काला दिन बन गया। मनसा जिले के जवाहरके गांव में दिन-दहाड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला की मौत ने न सिर्फ पूरे पंजाब को हिला दिया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया। उनकी हत्या के बाद यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को अपनी पकड़ में ले चुका है। इस घटना ने सवाल खड़े किए, क्या एक पूरा इंडस्ट्री गैंगस्टरों के कब्जे में है?
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल, सिंगर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर उनके नए गाने का पोस्टर जारी हुआ है, जिसे देखते ही फैंस में उत्साह की लहर दौड़ गई। पोस्टर बेहद दमदार है- एक बरगद के पेड़ की मोटी टहनियों से रस्सियों के सहारे लटके दर्जन भर हथियार और नीचे बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है- ‘Barotta’
पहली झलक ने ही साफ कर दिया है कि यह गाना भी मूसेवाला के उसी खास अंदाज में होगा, जिसे उनकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग आज भी याद करती है। उनके नए गाने की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है।
पिछले दिनों सिंगर के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने एक बड़ा हिंट दिया। उन्होंने बताया कि मूसेवाला का एक नया गाना पूरी तरह तैयार है और इसकी शूटिंग भी खत्म हो चुकी है। उनके अनुसार, यह गाना साल के आखिर तक रिलीज हो सकता है। ऐसे में बस फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है।
सिद्धू की मौत के बाद भी उनके कई पावरफुल ट्रैक्स जैसे 'SYL', 'War', 'The Last Ride', और 2025 में 'Neal', 'Take Notes' आए, जिन्हें फैंस ने खूब प्यार दिया। अब उनका नया गाना भी इसी लिस्ट में जुड़ने वाला है।
वहीं दूसरी तरफ, सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जारी है। उनके परिवार का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट्री उनकी निजी जिंदगी और चल रहे केस पर गलत असर डाल सकती है। परिवार ने कोर्ट में इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री में सिंगर के बचपन से लेकर विवादों तक की कहानी और हत्या से जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया है, जिसे लेकर परिवार काफी चिंतित है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग