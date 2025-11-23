बरगद के पेड़ पर लटकी दिखीं दर्जन भर बंदूकें, फेमस सिंगर की मौत के तीन साल बाद…

Sidhu Moosewala New Song Poster Release: 29 मई 2022 का दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काला दिन बन गया। मनसा जिले के जवाहरके गांव में दिन-दहाड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला की मौत ने न सिर्फ पूरे पंजाब को हिला दिया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया। उनकी हत्या के बाद यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को अपनी पकड़ में ले चुका है। इस घटना ने सवाल खड़े किए, क्या एक पूरा इंडस्ट्री गैंगस्टरों के कब्जे में है?