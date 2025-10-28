बुरे फंसे सिंगर अदनान सामी, लगा धोखाधड़ी का आरोप; जानें पूरा मामला

दरअसल, सिंगर अदनान सामी का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था और इसके लिए तय हुआ था कि कार्यक्रम के एवज में लगभग 32 लाख रुपए दिए जाएंगे और कार्यक्रम से पहले 17 लाख 62 हजार का भुगतान किया गया। कार्यक्रम रद्द हो गया और आगे की तारीख आपसी सहमति से तय नहीं हो पाई। साथ ही कार्यक्रम से पहले दी गई राशि भी वापस नहीं हुई। न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देश पर पुलिस को यह बताना होगा कि आयोजक ने शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई।