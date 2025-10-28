बुरे फंसे सिंगर अदनान सामी, लगा धोखाधड़ी का आरोप; जानें पूरा मामला

सिंगर अदनान सामी पर लगा धोखाधड़ी का आरोप
Adnan Sami Accused Of Fraud: मनोरंजन जगत से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अदनान सामी इनदिनों मुश्किलों में हैं। जी हां, एक पुराना धोखाधड़ी का मामला अब कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। ग्वालियर की एक महिला आयोजक ने अदनान की टीम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
तीन साल पहले, 27 दिसंबर 2022 को ग्वालियर में अदनान सामी का धमाकेदार शो होना था। महिला आयोजक लावण्या सक्सेना ने उनकी टीम से 32 लाख रुपये की डील फाइनल की।
पेशगी के तौर पर उन्होंने 17 लाख 62 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन बाद में यह कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसे में लावण्या ने टीम से बार-बार गुहार लगाई, लेकिन राशि भी वापस नहीं हुई। थक-हारकर लावण्या पुलिस स्टेशन पहुंचीं। शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने लावण्या का साथ नहीं दिया। ऐसा महिला आयोजक का कहना है। जिसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब इस मामले में न्यायालय की ओर से पुलिस को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है।
दरअसल, सिंगर अदनान सामी का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था और इसके लिए तय हुआ था कि कार्यक्रम के एवज में लगभग 32 लाख रुपए दिए जाएंगे और कार्यक्रम से पहले 17 लाख 62 हजार का भुगतान किया गया। कार्यक्रम रद्द हो गया और आगे की तारीख आपसी सहमति से तय नहीं हो पाई। साथ ही कार्यक्रम से पहले दी गई राशि भी वापस नहीं हुई। न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देश पर पुलिस को यह बताना होगा कि आयोजक ने शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग