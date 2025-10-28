तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली का बेटी संग वीडियो आया सामने, पत्नी माही विज के कमेंट ने बढ़ाई हलचल

फोटो में जय भानुशाली और उनकी बेटी तारा; साथ में पत्नी माही विज। (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)
Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce: टेलीविजन होस्ट और एक्टर जय भानुशाली और एक्ट्रेस पत्नी माही विज के अलग होने की अफवाहें आजकल इंटरनेट पर चल रही हैं।
अभी तक इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। न ही जय और न ही माही ने इस बारे में कुछ कहा है। अफवाहों के बीच, जय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बेटी तारा के साथ अपनी एक प्यारी वीडियो शेयर की है। जिसमें उनकी पत्नी माही विज गायब दिखीं। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर “माई गर्ल, माई गर्ल” गाने का इस्तेमाल किया, जिस पर बेटी तारा डांस करती नजर आई। वीडियो को कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा- “जब पापा बच्चे के साथ अकेले हों तो ऐसा होना ही चाहिए।” इसी वीडियो पर पत्नी माही विज का कमेंट भी सामने आया है।
पत्नी माही विज ने जय भानुशाली के वीडियो पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- “तारा तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है।”
बता दें जय भानुशाली और एक्ट्रेस पत्नी माही विज की जोड़ी को लोग खूब पसंद करते हैं। यही वजह है कि एक्ट्रेस के इस कमेंट पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि आप लोग तलाक क्यों ले रहे हैं? बेटी तारा का तो सोचिए। वो अभी बहुत छोटी है। कुछ कर रहे हैं, प्लीज आप दोनों अलग मत होइए… आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। एक ने तो कमेंट बॉक्स में ये तक लिख दिया कि इतना अच्छा पति है आप उसे क्यों छोड़ रही हैं? ऐसे कमेंट की लिस्ट भरी पड़ी है… देखिए-
हाल ही में, जय अपनी बेटियों, खुशी रे और तारा भानुशाली के साथ जापान की 10-दिन की ट्रिप पर थे। एक्टर अपनी ट्रिप से कई पोस्ट और स्टोरीज़ शेयर कर रहे थे, जिससे फैंस को अपने छोटे बच्चों के साथ बिताए ट्रैवल मोमेंट्स की झलक मिल रही थी। अपनी एक सोशल मीडिया स्टोरी में, जय अपनी बेटियों के साथ मशहूर शिबुया क्रॉसिंग पर उनका सामान लिए एक सेल्फी में मुस्कुराते हुए दिखे।
उन्होंने नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक क्लिप भी शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था, “सभी प्लेन और ट्रेन का एक और क्लिप, जिसमें लिखा था, एयरपोर्ट पहुंचने से ठीक पहले,” और खुशी रे और तारा भानुशाली को टैग किया। जापान में छुट्टियां मनाने की असलियत बताते हुए जय ने कहा, “अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो जापान न आएं। आपको कम से कम 30,000 कदम चलना होगा।”
जय ने नारा पार्क में हिरणों को खाना खिलाते हुए एक रील भी शेयर की थी, जिसमें लिखा था, “जापान में बिताया गया सबसे अच्छा दिन। मुझे और मेरे बच्चों को यह बहुत पसंद आया। हिरणों को खाना खिलाना शांति वाला था और प्रकृति के अद्भुत नज़ारे भी थे।”
अपनी ट्रिप के बारे में बताते हुए जय ने एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। “वे इसके लायक हैं। सबसे अच्छी बेटियां। सबसे अच्छा बच्चे का साथी जो मुझे मिल सकता था। 10 दिनों तक हमें कम नींद से परेशानी हुई। बहुत घूमना और जापान घूमना।”
जिन लोगों को नहीं पता, जय भानुशाली और माही ने 2019 में बेटी तारा का स्वागत किया, सालों तक कंसीव करने की कोशिश के बाद। कपल ने तारा के जन्म से पहले हुई मेडिकल दिक्कतों के बारे में बताया था। यह कपल अपने केयरटेकर के बच्चों, खुशी और राजवीर के फॉस्टर पेरेंट्स रहे हैं। जय और माही ने कुछ साल डेटिंग करने के बाद 2011 में शादी कर ली।
