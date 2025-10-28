तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली का बेटी संग वीडियो आया सामने, पत्नी माही विज के कमेंट ने बढ़ाई हलचल

पत्नी माही विज ने जय भानुशाली के वीडियो पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- “तारा तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है।”

बता दें जय भानुशाली और एक्ट्रेस पत्नी माही विज की जोड़ी को लोग खूब पसंद करते हैं। यही वजह है कि एक्ट्रेस के इस कमेंट पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि आप लोग तलाक क्यों ले रहे हैं? बेटी तारा का तो सोचिए। वो अभी बहुत छोटी है। कुछ कर रहे हैं, प्लीज आप दोनों अलग मत होइए… आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। एक ने तो कमेंट बॉक्स में ये तक लिख दिया कि इतना अच्छा पति है आप उसे क्यों छोड़ रही हैं? ऐसे कमेंट की लिस्ट भरी पड़ी है… देखिए-