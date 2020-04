राम मंदिर के साथ अब सीता मंदिर बनने की उठी मांग, स्थान को लेकर मंथन जारी

लोगों की भारी मांग के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में दूरदर्शन पर दोबारा रामायण और महाभारत सहित कई पुराने धारावाहिक का प्रसारण किया गया। इन दिनों में रामायण उत्तरकाण्ड में पहुंच गई है। भगवान राम अयोध्या की गद्दी पर भी बैठ गए है जबकि सीता माता एक बार फिर से राज पाठ छोड़ कर ऋषि मुनि की कुटिया में रहने के लिए चली गई है। अब मां सीता को लेकर ट्विटर पर एक मांग उठ रही है।

सोशल मीडिया पर कई लोग राम मंदिर के साथ सीमा माता का मंदिर भी बनाने की बात कर रहे है। वहीं कुछ लोग उनके जन्म स्थल के बारे में पूछ रहे है। कह रहे है कि अगर सीता का मंदिर बने तो कहां पर बनेगा। इसके बाद बहुत से लोगों ने सीता मां को नेपाल का बताकर पोस्ट करनी शुरू कर दी। इसके जवाब में ट्विटर पर #सीता_भारतीय ट्रेंड चला। इसमें लोगों ने मां सीता के मिथ‌िला के होने और उनके समाधि स्‍थल पर मंदिर बनाने के लिए हुंकार भरते दिखे।

