Sushsnat Singh Rajput के सुसाइड पर Sonakshi Sinha में लिखा ऐसा, लोगों ने खूब सुनाई खरीखोटी, बताया करण जौहर की चम्मची

साल 2020 बॉलीवुड (Bollywood) के लिए काल बनकर आई है। पिछले कुछ महीनों में इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक तो कोरोना वायरस के कारण सेलेब्स को काम नहीं मिल रहा है। इन लोगों के पास खुद के लिए भी समय नहीं होता था, लेकिन करीब तीन महीनों से ये अपने घर पर ही है। दूसरी ओर बॉलीवुड से एक के बाद एक कलाकार की मौत हो रही है। हाल ही में बीते रविवार को इंडस्ट्री के उभरते अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput suicide) ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने मुंबई में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना से बॉलीवुड जगत से, टीवी की दुनिया से, राजनीतिक और खेल के साथ साथ देशभर में उनके चाहते वालों बड़ा शॉक्ड लगा है। सभी सोशल मीडिया ( social media) के जरिए उनको याद करते हुए श्रद्धाजंलि दे रहे है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ( Actress Sonakshi Sinha) ने दुख जताया था। लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एक्ट्रेस (sonakshi sinha got trolled ) की क्लास लगा दी।

दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल अकाउंट के जरिए सुशांत सिंह की मौत पर अपना दुख जताया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस प्रकार सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर एक बार बहस छिड़ गई है। लोग सोनाक्षी को खूब खरीखोटी सुना रहे है। कोई उन्हें करण जौहर की चम्मची कह रहा है तो कोई उन्हें खुद नेपोटिज्म प्रोडक्ट बता रहे हैं। इस प्रकार लोगों ने सोनाक्षी को आड़े हाथों लिया। यूजर्स लिख रहे है कि कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो किसी मौत के बहाने भी अपना प्रचार कर रहे हैं। एक ने लिखा आप नकारात्मकता, नफरत फैला रहे हैं जिसकी इस वक्त जरूरत नहीं है। जो चले गए उनका थोड़ा सम्मान कीजिए। एक ने तो एक्ट्रेस की जानवर से तुलना कर दी। इसके जवाब में एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुछ लोग बड़े ही नामुराद होते हैं और हमेशा रहेंगे।'

Certain people are just disgusting and will always be. pic.twitter.com/vTgQdCm7AP