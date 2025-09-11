‘सिर्फ सोनाली बेंद्रे ही बची…’ गोविंदा की वफादारी पर Sunita का तीखा वार

'पति पत्नी और पंगा' शो के दौरान सुनीता ने अपने मजाकिया अंदाज से सभी को खूब हंसाया। उन्होंने गोविंदा के फ्लर्ट करने की आदत पर तंज कसते हुए कहा, 'गोविंदा ने लगभग हर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट किया, लेकिन सोनाली बेंद्रे ही अकेली एक्ट्रेस थीं जिनसे उन्होंने कभी फ्लर्ट नहीं किया।' सुनीता के इस खुलासे से शो में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, वहीं सोनाली बेंद्रे मंच पर शर्माती हुई नजर आईं।