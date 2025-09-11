‘सिर्फ सोनाली बेंद्रे ही बची…’ गोविंदा की वफादारी पर Sunita का तीखा वार

Sunita Ahuja And Govinda: गोविंदा और सुनीता आहूजा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक है। पिछले कुछ समय से उनके तलाक की खबरें जोरों पर थी और अब सुनीता और गोविंदा कलर्स टीवी के रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा - जोड़ियों का रियलिटी चेक' में शामिल हुए, जहां सुनीता ने गोविंदा की आदतों और उनके रिश्तों पर खुलकर अपनी बात कही।
'पति पत्नी और पंगा' शो के दौरान सुनीता ने अपने मजाकिया अंदाज से सभी को खूब हंसाया। उन्होंने गोविंदा के फ्लर्ट करने की आदत पर तंज कसते हुए कहा, 'गोविंदा ने लगभग हर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट किया, लेकिन सोनाली बेंद्रे ही अकेली एक्ट्रेस थीं जिनसे उन्होंने कभी फ्लर्ट नहीं किया।' सुनीता के इस खुलासे से शो में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, वहीं सोनाली बेंद्रे मंच पर शर्माती हुई नजर आईं।
बता दें कि शो में सुनीता और सोनाली के बीच गोविंदा के सुपरहिट गाने 'मैं तो रास्ते से जा रहा था' पर एक मजेदार डांस कंपीटिशन भी हुआ। इसके अलावा, 'मैरिज रिपोर्ट कार्ड' सेशन के दौरान सुनीता ने गोविंदा को उनकी भूलने की आदत और जिम्मेदारी के लिए 10 में से 7 नंबर दिए, जबकि वफादारी के मामले में उन्होंने उन्हें सिर्फ 6 नंबर दिए।
बता दें कि सुनीता ने शो में शामिल होने के अनुभव को साझा करते हुए कहा, 'पति पत्नी और पंगा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। ये एक खूबसूरत याद बन गई। इसमें हंसी, मजाक और पुरानी यादें थीं। मुझे गोविंदा के गानों पर फिर से नाचना और सोनाली के साथ मंच शेयर करना बहुत पसंद आया। हमने साथ में बहुत मस्ती की और पुराने दिनों को याद किया।'
बता दें कि सुनीता आहूजा का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग सुनीता के मजाकिया अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग गोविंदा की वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं।