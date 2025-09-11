Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘सिर्फ सोनाली बेंद्रे ही बची…’ गोविंदा की वफादारी पर Sunita का तीखा वार

Pati Patni Aur Panga: 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा की वफादारी पर तीखा वार करते हुए तंज कसा है। जिससे गोविंदा की पुरानी फ्लर्ट करने की आदतों पर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 11, 2025

'सिर्फ सोनाली बेंद्रे ही बची...' Pati Patni Aur Panga के सेट से गोविंदा की वफादारी पर Sunita का तीखा वार
सुनीता आहूजा ने गोविंदा (फोटो सोर्स: X)

Sunita Ahuja And Govinda: गोविंदा और सुनीता आहूजा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक है। पिछले कुछ समय से उनके तलाक की खबरें जोरों पर थी और अब सुनीता और गोविंदा कलर्स टीवी के रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा - जोड़ियों का रियलिटी चेक' में शामिल हुए, जहां सुनीता ने गोविंदा की आदतों और उनके रिश्तों पर खुलकर अपनी बात कही।

'पति पत्नी और पंगा' शो के दौरान

'पति पत्नी और पंगा' शो के दौरान सुनीता ने अपने मजाकिया अंदाज से सभी को खूब हंसाया। उन्होंने गोविंदा के फ्लर्ट करने की आदत पर तंज कसते हुए कहा, 'गोविंदा ने लगभग हर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट किया, लेकिन सोनाली बेंद्रे ही अकेली एक्ट्रेस थीं जिनसे उन्होंने कभी फ्लर्ट नहीं किया।' सुनीता के इस खुलासे से शो में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, वहीं सोनाली बेंद्रे मंच पर शर्माती हुई नजर आईं।

ये भी पढ़ें

बचपन में बनीं स्टार, मां बनने के बाद अपनी ही बेटी की मौत की मांगी दुआ
बॉलीवुड
बचपन में बनीं स्टार, मां बनने के बाद अपनी ही बेटी की मौत की मांगी दुआ

बता दें कि शो में सुनीता और सोनाली के बीच गोविंदा के सुपरहिट गाने 'मैं तो रास्ते से जा रहा था' पर एक मजेदार डांस कंपीटिशन भी हुआ। इसके अलावा, 'मैरिज रिपोर्ट कार्ड' सेशन के दौरान सुनीता ने गोविंदा को उनकी भूलने की आदत और जिम्मेदारी के लिए 10 में से 7 नंबर दिए, जबकि वफादारी के मामले में उन्होंने उन्हें सिर्फ 6 नंबर दिए।

हंसी, मजाक और पुरानी यादें

बता दें कि सुनीता ने शो में शामिल होने के अनुभव को साझा करते हुए कहा, 'पति पत्नी और पंगा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। ये एक खूबसूरत याद बन गई। इसमें हंसी, मजाक और पुरानी यादें थीं। मुझे गोविंदा के गानों पर फिर से नाचना और सोनाली के साथ मंच शेयर करना बहुत पसंद आया। हमने साथ में बहुत मस्ती की और पुराने दिनों को याद किया।'

बता दें कि सुनीता आहूजा का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग सुनीता के मजाकिया अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग गोविंदा की वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

11 Sept 2025 12:37 pm

Published on:

11 Sept 2025 12:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘सिर्फ सोनाली बेंद्रे ही बची…’ गोविंदा की वफादारी पर Sunita का तीखा वार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.