दिल्ली को 'वर्ल्ड क्लास सिटी' बनाने वाले केजरीवाल को सोनम कपूर ने याद दिलाया पुराना वादा

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। केजरीवार की पार्टी ने 70 सीटों में से 62 पर जीत का परचम लहरा चुकी है। वहीं भाजपा पिछला बार से बढ्ढोतरी की है। इस बार BJP के खाते में 08 सीटें आई हैं। दिल्ली में शानदार जीत मिलने के बाद खुद PM मोदी ने केजरीवाल को बधाई दी। जिसके जवाब में आप मुखिया ने उनका धन्यबाद करते हुए दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की इच्छा जाहीर की । जिसके उपर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने कमेंट किया।

दरअसल, बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी धन्यवाद कहते हुए दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही थी।जिसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने केजरीवाल को दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात भी याद दिलाई । सोनम ने ट्वीट करते हुए कहा कि- दिल्ली को प्रदूषण मुक्त भी बनाना है।

Thank u so much sir. I look forward to working closely wid Centre to make our capital city into a truly world class city. https://t.co/IACEVA091c