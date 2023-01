मुंबई के ट्रैफिक से परेशान होकर सोनम कपूर ने किया ट्वीट, हुईं ट्रोल

Submitted by:

इन दिनों मदरहुड को एन्जॉय कर रही सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर मुंबई में ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन वर्क और प्रदूषण को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इन सब की वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस ट्वीट पर भी उन्हें ट्रोलर्स ने आड़े हाथों ले लिया।

Sonam Kapoor Rants About 'Construction, Digging, Pollution' In Mumbai, Twitter Brutally Trolls Her