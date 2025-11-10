‘रेड लाइट एरिया’ में जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस का टूटा ‘सब्र का बांध’, बिकिनी सीन पर बोली- पेट पालने के लिए मजबूरी में…

‘रेड लाइट एरिया’ में जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम खान साथ में गोविंदा (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Sonam Khan Bikini Kissa: कभी अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सोनम खान ने सालों बाद अपने करियर के उस पल पर चुप्पी तोड़ी है, जिसने उन्हें लंबे समय तक चर्चा में रखा था। सोनम ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुलासा किया कि उन्होंने जिस ‘बिकिनी सीन’ को किया था, वह उनकी मजबूरी थी। भावनाओं से भरे लहजे में अभिनेत्री ने कहा कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि उन्हें माता-पिता का पेट पालने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। आज, सालों बाद, उन्होंने उस सच्चाई को सबके सामने लाकर अपने दर्द और संघर्ष की कहानी बयां की है।
ऋषि कपूर स्टारर फिल्म ‘विजय’ को रिलीज हुए 37 साल बीत चुके हैं। एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- “विजय की शूटिंग के दौरान मैं काफी घबराई हुई थी। यह मेरा पहला कैमरा फेस करने का अनुभव था, मैंने उस सीन के लिए बिकिनी पहनी हुई थी, जिसकी शूटिंग ‘मड आइलैंड’ पर हुई थी। शुक्र है, सब कुछ ठीक रहा, यश जी और ऋषि कपूर सर का शुक्रिया। हो सकता है कि इस रील को शेयर करने पर मुझे ट्रोल किया जाए या नहीं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता-पिता का पेट पालने के लिए काम कर रही थी।
मैं वाकई बहुत बहादुर लड़की थी जिसने अपना पहला शूट किया, खासकर बिकिनी में। आज जब मैंने यह रील देखी, तो मैंने खुद की पीठ थपथपाई कि मैं पहले जैसी थी और आज भी वैसी हूं , वो भी बिना किसी शर्मिंदगी के। लोग मुझे जज करें या नहीं, यह उनका अधिकार है! मेरे माता-पिता और ऊपर वाला सब जानते हैं, और मुझे यही बात सबसे ज्यादा पसंद है।”
कुछ महीने पहले ही एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में 35 साल बाद खुलासा किया था कि वह छिपकर ‘रेड-लाइट एरिया’ जाती थीं, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वहां जाने की वजह भी एक्ट्रेस ने बताई थी।
बात दें 90 के दशक में सोनम खान बॉलीवुड की सबसे चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपने करियर के चरम दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘त्रिदेव’ (1989), ‘मिट्टी और सोना’ (1989), ‘क्रोध’ (1990), ‘कोडमा सिम्हम’ (1990), ‘अजूबा’ (1991), ‘फतेह’ (1991) और ‘विश्वात्मा’ (1992) जैसी फिल्में शामिल हैं। कम उम्र में ही सोनम ने अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 1992 में आई ‘विश्वात्मा’ के बाद उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। सवाल उठने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने करियर के शिखर पर पहुंची सोनम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया?
