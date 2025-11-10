‘रेड लाइट एरिया’ में जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस का टूटा ‘सब्र का बांध’, बिकिनी सीन पर बोली- पेट पालने के लिए मजबूरी में…

बात दें 90 के दशक में सोनम खान बॉलीवुड की सबसे चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपने करियर के चरम दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘त्रिदेव’ (1989), ‘मिट्टी और सोना’ (1989), ‘क्रोध’ (1990), ‘कोडमा सिम्हम’ (1990), ‘अजूबा’ (1991), ‘फतेह’ (1991) और ‘विश्वात्मा’ (1992) जैसी फिल्में शामिल हैं। कम उम्र में ही सोनम ने अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 1992 में आई ‘विश्वात्मा’ के बाद उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। सवाल उठने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने करियर के शिखर पर पहुंची सोनम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया?