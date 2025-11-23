दर्द में जमीन पर लेटकर की थी इस गाने की शूटिंग, बना आइकॉनिक सॉग, जीते 15 से भी ज्यादा अवॉर्ड

संजय लीला भंसाली ने सरोज खान के एक डर का भी खुलासा किया और कहा, सरोज को दोनों के फिल्मी करियर को लेके डर था कि हो सकता है, इस गाने के बाद से दोनों में से कोई एक दब ना जाए, इसलिए उन्होंने दोनों की खूबियों को बखूबी समझा और उनके तैयारी के तरीके भी अलग थे। माधुरी सेट पर आने से पहले कई दिनों तक रिहर्सल करती थीं, जबकि ऐश्वर्या लोकेशन पर ही प्रैक्टिस करना पसंद करती थीं। सरोज ने अपनी खूबियों को ध्यान, सब्र और पूरी आर्टिस्टिक क्लैरिटी के साथ बैलेंस किया और फिर एक ऐसा मास्टरपीस बनाया जो आज भी क्लासिक के तौर पर लोगों को याद है।