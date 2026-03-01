सोनू निगम के कराची कॉन्सर्ट में जब हुआ ब्लास्ट, सालों बाद बोले- मुझपर अटैक हुआ लेकिन पाकिस्तानी ने बचाया

Sonu Nigam Karachi Concert Blast: अपनी सुरीली आवाज से दुनियाभर में पहचान बना चुके मशहूर गायक सोनू निगम एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई नया गाना या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उनके जीवन का वो खौफनाक अनुभव है जिसे उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए दोबारा साझा किया। साल 2004 में पाकिस्तान के कराची में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान हुए बम धमाके की घटना को याद करते हुए सोनू निगम ने बताया कि वह उस दिन मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे।