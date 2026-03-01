30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सोनू निगम के कराची कॉन्सर्ट में जब हुआ ब्लास्ट, सालों बाद बोले- मुझपर अटैक हुआ लेकिन पाकिस्तानी ने बचाया

Sonu Nigam Karachi Concert Blast: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में सालों पहले पाकिस्तान के कराची में हुए भयानक अनुभव को शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 30, 2026

Sonu Nigam Karachi Concert Blast

Sonu Nigam Karachi Concert Blast (सोर्स- एक्स)

Sonu Nigam Karachi Concert Blast: अपनी सुरीली आवाज से दुनियाभर में पहचान बना चुके मशहूर गायक सोनू निगम एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई नया गाना या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उनके जीवन का वो खौफनाक अनुभव है जिसे उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए दोबारा साझा किया। साल 2004 में पाकिस्तान के कराची में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान हुए बम धमाके की घटना को याद करते हुए सोनू निगम ने बताया कि वह उस दिन मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे।

कॉन्सर्ट से पहले हुआ धमाका (Sonu Nigam Karachi Concert Blast)

ये घटना उस समय की है जब सोनू निगम अपने परिवार के साथ पाकिस्तान दौरे पर गए थे। कराची में उनका एक बड़ा लाइव शो आयोजित होने वाला था। कार्यक्रम शुरू होने से कुछ समय पहले ही कॉन्सर्ट स्थल के आसपास जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई और कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों की जान भी चली गई।

बताया जाता है कि जिस रास्ते से सोनू निगम अपनी टीम और परिवार के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे, उसी रूट के आसपास विस्फोट हुआ था। यह घटना उनके लिए बेहद डरावना अनुभव साबित हुई।

'हमले के बावजूद मिला लोगों का साथ' (Sonu Nigam Karachi Concert Blast)

हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियो में सोनू निगम ने उस दिन को याद करते हुए बताया कि परिस्थितियां बेहद भयावह थीं, लेकिन स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता ने उन्हें सुरक्षित रखा। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि उस मुश्किल घड़ी में उन्हें वहां मौजूद लोगों का भरपूर सहयोग मिला।

सोनू निगम के अनुसार, उस घटना ने उन्हें यह एहसास कराया कि मुश्किल हालात में इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन जो मदद उन्हें मिली, उसे वह कभी नहीं भूल सकते।

डर के माहौल के बीच भी नहीं रोका कॉन्सर्ट

धमाके के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। हालांकि हालात सामान्य होने के बाद कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया। सोनू निगम ने मंच पर पहुंचकर दर्शकों को संबोधित किया और अपने गीतों से माहौल को फिर से सकारात्मक बनाने की कोशिश की।

उनके गीतों को सुनकर वहां मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। यह कॉन्सर्ट न सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम रहा, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी बन गया।

शांति और प्यार का दिया संदेश

मंच से अपने संबोधन के दौरान सोनू निगम ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच रिश्तों को लेकर भावुक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के आम लोगों के दिलों में एक-दूसरे के लिए प्यार है और इसे हमेशा कायम रहना चाहिए।

हाल ही में वायरल हुए वीडियो के जरिए एक बार फिर उस ऐतिहासिक और संवेदनशील पल की यादें ताजा हो गई हैं, जिसने यह साबित कर दिया कि कला और संगीत सीमाओं से कहीं आगे जाकर दिलों को जोड़ने की ताकत रखते हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Mar 2026 08:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सोनू निगम के कराची कॉन्सर्ट में जब हुआ ब्लास्ट, सालों बाद बोले- मुझपर अटैक हुआ लेकिन पाकिस्तानी ने बचाया

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ में आतंकवादी बने विवेक सिन्हा का फूटा गुस्सा, बोले- अब क्या पाकिस्तान से आतंकियों को लाकर एक्टिंग कराएं

Vivek Sinha Reacts To Dhurandhar 2 Controversy
बॉलीवुड

यूट्यूब पर लीक हुई ‘धुरंधर 2’, इंटरनेट पर मचा हड़कंप, आदित्य धर ने तुरंत लिया एक्शन

Dhurandhar 2 Leaked Online On Youtube
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के सीन में बड़ी गलती के बाद मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, सिनेमाघरों में फिर रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म

Dhurandhar The Revenge Re Released In Theatres
बॉलीवुड

‘मुसलमानों के खिलाफ फिल्म’, ‘धुरंधर 2’ पर भड़की भारतीय मुस्लिम महिला, बोलीं- बॉयकॉट करो

Muslim Woman Bashes Dhurandhar 2
बॉलीवुड

यूएस-ईरान जंग से शाहरुख खान की ‘किंग’ को झटका, फिल्म की शूटिंग टली, अब मुंबई में ही करना होगा शूट

Shahrukh Khan Movie King Shooting Cancelled
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.