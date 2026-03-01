सोनू निगम के कराची कॉन्सर्ट में जब हुआ ब्लास्ट, सालों बाद बोले- मुझपर अटैक हुआ लेकिन पाकिस्तानी ने बचाया

Sonu Nigam Karachi Concert Blast (सोर्स- एक्स)
Sonu Nigam Karachi Concert Blast: अपनी सुरीली आवाज से दुनियाभर में पहचान बना चुके मशहूर गायक सोनू निगम एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई नया गाना या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उनके जीवन का वो खौफनाक अनुभव है जिसे उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए दोबारा साझा किया। साल 2004 में पाकिस्तान के कराची में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान हुए बम धमाके की घटना को याद करते हुए सोनू निगम ने बताया कि वह उस दिन मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे।
ये घटना उस समय की है जब सोनू निगम अपने परिवार के साथ पाकिस्तान दौरे पर गए थे। कराची में उनका एक बड़ा लाइव शो आयोजित होने वाला था। कार्यक्रम शुरू होने से कुछ समय पहले ही कॉन्सर्ट स्थल के आसपास जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई और कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों की जान भी चली गई।
बताया जाता है कि जिस रास्ते से सोनू निगम अपनी टीम और परिवार के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे, उसी रूट के आसपास विस्फोट हुआ था। यह घटना उनके लिए बेहद डरावना अनुभव साबित हुई।
हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियो में सोनू निगम ने उस दिन को याद करते हुए बताया कि परिस्थितियां बेहद भयावह थीं, लेकिन स्थानीय लोगों और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता ने उन्हें सुरक्षित रखा। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि उस मुश्किल घड़ी में उन्हें वहां मौजूद लोगों का भरपूर सहयोग मिला।
सोनू निगम के अनुसार, उस घटना ने उन्हें यह एहसास कराया कि मुश्किल हालात में इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन जो मदद उन्हें मिली, उसे वह कभी नहीं भूल सकते।
धमाके के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। हालांकि हालात सामान्य होने के बाद कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया। सोनू निगम ने मंच पर पहुंचकर दर्शकों को संबोधित किया और अपने गीतों से माहौल को फिर से सकारात्मक बनाने की कोशिश की।
उनके गीतों को सुनकर वहां मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। यह कॉन्सर्ट न सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम रहा, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी बन गया।
मंच से अपने संबोधन के दौरान सोनू निगम ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच रिश्तों को लेकर भावुक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के आम लोगों के दिलों में एक-दूसरे के लिए प्यार है और इसे हमेशा कायम रहना चाहिए।
हाल ही में वायरल हुए वीडियो के जरिए एक बार फिर उस ऐतिहासिक और संवेदनशील पल की यादें ताजा हो गई हैं, जिसने यह साबित कर दिया कि कला और संगीत सीमाओं से कहीं आगे जाकर दिलों को जोड़ने की ताकत रखते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग