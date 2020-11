Sonu Nigam बोले- नहीं चाहता बेटा भारत में सिंगर बने, लोगों ने कहा- आप भी दुबई शिफ्ट हो जाओ

मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर्स में शुमार सोनू निगम ( Sonu Nigam ) ने अपने बेटे के भविष्य को लेकर बात की है। सोनू का कहना है कि वह अपने बेटे नीवान निगम (Nevaan Nigam) को भारत में सिंगर नहीं बनाना चाहते हैं। सिंगर ने बताया कि उनका बेटा मल्टीटैलेंटेड है और वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। हालांकि सोनू के इस बयान से फैंस नाराज हो गए हैं। उन्होंने सिंगर पर तंज कसते हुए कहा है कि चाहें तो वे भी दुबई शिफ्ट हो जाएं। साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें अपने अजान की आवाज से परेशानी वाला बयान भी याद दिलाया और तंज कसते हुए कहा कि आपको दुबई में अब अजानक की आवाज परेशान नहीं करेगी।

यह भी पढ़ें : फिल्म रिलीज में 13 साल की देरी: इस दौरान एक्ट्रेस जेनेलिया 2 बच्चों की मां बन गईं, एक्टर रिटायर हो गया

'बॉलीवुड संगीत जगत में दो माफिया हैं'

बता दें कि सोनू ने टाइम्स नाउ से बातचीत में कहा कि वह कम से कम भारत में तो अपने बेटे को सिंगर नहीं बनाना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह के बारे में सोनू नहीं बोले। बता दें कि पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान सोनू ने एक्टर्स की आत्महत्याओं की खबरों पर कहा था कि सिंगिंग वर्ल्ड से भी ऐसे ही खबरें आ सकती हैं अगर यहां पर सुधार नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलीवुड संगीत जगत में दो माफिया हैं जो हर चीज का फैसला करते हैं। अपने पसंदीदा, जानकार सिंगर्स से ही गवाते हैं। ऐसे में उन सिंगर्स को मौका नहीं मिल पाता जो प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन उनकी इन लोगों में जान-पहचान नहीं है। सोनू के इस बयान पर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला कुमार ने उन्हें वीडियो मैसेज में जवाब भी दिया था।

भारत से बाहर शिफ्ट कर चुके बेटे को

सोनू ने आगे बताया कि वह पहले ही अपने बेटे को भारत से बाहर शिफ्ट कर चुके हैं। अब वह दुबई में रहता है। वहीं पर सोनू ने हाल ही में खुद का घर भी बनवाया है। सोनू कहते हैं कि उनका बेटा पैदायशी सिंगर है और उसके अन्य टैलेंट भी हैं जिनमें गेमिंग शामिल है। बकौल सोनू नीवान संयुक्त अरब अमीरात के टॉप गेमर्स में से एक है। वह Fortnite खेलने में नंबर 2 है।

I am glad #sonunigam moved to a country where he can't hear azaan. He was greatly troubled by the sound of azaan in India, and asked for its ban on speaker. #dubailife