सोनू सूद ने की IAS के छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की घोषणा, ऐसे कर सकते हैं आप भी अप्लाई

कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो फिल्मों से ज्यादा निजी कारणों के चलते चर्चा में रहते हैं। इनमे से एक हैं सोनू सूद। सोनू सोद को लोग मसीहा भी बोलते हैं। इन्होंने कोरोना काल में बिना डरे लोगों की जमकर मदद की थी, जिसके चलते इन्हें ये टैग मिला था। कोरोना कान भले खत्म हो गया हो, लेकिन इनका मदद करने का सिलसिला अभी भी चालू है। अब इस बार एक्टर आइएएस की तैयारी करना चाह रहे छात्रों के लिए सौगात लेकर आए हैं।

सोनू सूद छात्रों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो छात्र आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को फ्री में कोचिंग स्कॉलरशिप देने की उन्होंने घोषणा की है। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार सोनू सूद सब के दिलों पर राज करते हैं। गरीब लोगों के मसीहा बने सोनू सूद अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। उन्होंने लॉकडाउन के समय में लोगों की बहुत मदद की थी। एक बार उन्के हाथ मदद को आगे बढ़े हैं। इस बार वो आइएएस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सौगात लेकर आए हैं।

