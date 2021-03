मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद देश में लॉकडाउन से लेकर अब तक किसी न किसी ऐसी बात के लिए चर्चा में रहे हैं, जिसका सीधा संबंध लोगों की मदद से होता है। हालांकि इस बार जब एक्टर ने लोगों से महाशिवरात्रि पर किसी की मदद कर पर्व मनाने की बात कही, तो लोग गुस्सा हो गए। नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट्स में कहा कि केवल धर्म विशेष के पर्व-त्योहारों पर ही ऐसा क्यों किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला:

'भगवान की फोटोज फॉरवर्ड नहीं कर, किसी की मदद करें'

देशभर में गुरुवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। लोगों ने अपने-अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। आम लोगों से लेकर सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर बधाइयां दीं। सोनू सूद ने भी सुबह करीब 10 बजे बधाई संदेश शेयर किया। एक्टर ने इस संदेश में लिखा,'शिव भगवान की फोटो फॉरवर्ड करके नहीं किसी की मदद करके महाशिवरात्रि मनाएं। ओम नम: शिवाय।' इस पोस्ट पर लोगों ने काफी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि अभिनेता ने केवल हिन्दू त्योहार पर ऐसी राय जाहिर की है जबकि अन्य किसी धर्म के त्योहार पर वह सामान्य बधाई देते नजर आते हैं।



नीचे देखें सोनू का ट्वीट और उस पर आए नाराजगी भरे रिएक्शन:

#WhoTheHellAreUSonuSood

सोनू सूद के शिवरात्रि के बधाई पोस्ट पर लोग इतना नाराज हुए कि शाम होते-होते ट्विटर पर #WhoTheHellAreUSonuSood ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड में लोगों ने जमकर सोनू सूद को कोसा। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो याद दिला रहे थे कि सोनू ने लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। हजारों लोगों को कोरोना के दौरान मदद की, इसके बाद भी किसी न किसी रूप में मदद कर रहे हैं। सोनू का विरोध करने वाले सैंकड़ों लोगों ने यह भी कहा,'मेरा त्योहार, मेरी पसंद'। कई अन्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभिनेता को अपना ज्ञान खुद तक सीमित रखना चाहिए।

