सड़क पर हाथ में फेमस एक्टर का फोटो लिए… पांच साल से शख्स कर रहा है इंतजार, सामने आया वीडियो

दिलचस्प बात यह है कि इंसानियत की ये रोशनी सिर्फ सोनू तक ही सीमित नहीं है उनका बेटा अयान सूद भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अयान सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। 14 नवंबर को उन्हें PETA का ‘कम्पैशनेट यूथ अवॉर्ड’ मिला है। वजह है, जानवरों के प्रति उनका अद्भुत प्रेम। वे कम्युनिटी एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, आवारा कुत्तों को गोद लेते हैं और उनकी पूरी देखभाल भी करते हैं।यानी ये सिर्फ एक फिल्मी परिवार नहीं, बल्कि असली जिंदगी के हीरो की टीम है।