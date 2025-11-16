Patrika LogoSwitch to English

सड़क पर हाथ में फेमस एक्टर का फोटो लिए… पांच साल से शख्स कर रहा है इंतजार, सामने आया वीडियो

Sonu Sood Fan Video: हाथ में स्टार का फोटो और दिल में उम्मीद… एक्टर की एक झलक के लिए एक फैन 5 साल से इंतजार कर रहा है। देखें दीवाने फैन का भावुक कर देने वाला वीडियो।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 16, 2025

Sonu Sood Fan Video Post (1)

एक्टर सोनू सूद फैन वीडियो (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Sonu Sood Fan Video Post: अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद की एक झलक पाने के लिए एक फैन पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रहा है। हाथों में स्टार का फोटो लिए सड़क किनारे उसे वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो को खुद सोनू सूद ने शेयर किया है, चलिए अब जानते हैं- क्या एक्टर डाई-हार्ड फैन की ये तमन्ना पूरी करेंगे।

वीडियो में फैन क्या कह रहा है?

वीडियो में फैन की आंखों में सच्ची मोहब्बत और आवाज में इंतजार की पुकार साफ सुनाई देती है। वह कहता है, “मैं सोनू सर का बड़ा फैन हूं। उनकी तस्वीर बनाने के लिए खास तौर पर विजयवाड़ा आया हूं। पांच साल से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब तक सिर्फ इंतजार ही मिला है। सोनू सर सच में इंडियन हीरो हैं। जितना वो गरीबों के लिए करते हैं, उतना कोई और बॉलीवुड स्टार नहीं करता।”

इस भावुक वीडियो को देखकर खुद सोनू सूद (Sonu Sood) भी पीछे नहीं हटे। इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए, उन्होंने फैन के लिए दिल छू लेने वाला संदेश लिखा- “जल्द ही आपसे मिलेंगे, भाई।” यानि अब फैन का पांच साल पुराना सपना सच होने वाला है।

विपत्ति में करते हैं एक्टर मदद

कोविड के मुश्किल दिनों से ही सोनू सूद ने मानो लोगों की उम्मीद बनने का फैसला कर लिया था। साल 2020 में, जब हर तरफ डर और अफरा-तफरी थी, तब सोनू ने जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, दवाइयां घर-घर भेजीं और लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए बस की व्यवस्था की।

हाल ही में पंजाब की भयानक बाढ़ के बाद जहां कई परिवार बेघर हो गए, वहां सोनू सूद खुद मैदान में उतरकर उजड़े घरों को फिर से बसाने में लग गए लगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई सारी वीडियो भी शेयर की। देखें वीडियो-

दिलचस्प बात यह है कि इंसानियत की ये रोशनी सिर्फ सोनू तक ही सीमित नहीं है उनका बेटा अयान सूद भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अयान सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। 14 नवंबर को उन्हें PETA का ‘कम्पैशनेट यूथ अवॉर्ड’ मिला है। वजह है, जानवरों के प्रति उनका अद्भुत प्रेम। वे कम्युनिटी एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, आवारा कुत्तों को गोद लेते हैं और उनकी पूरी देखभाल भी करते हैं।यानी ये सिर्फ एक फिल्मी परिवार नहीं, बल्कि असली जिंदगी के हीरो की टीम है।

