फेमस सिंगर ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के 200 घरों को लिया गोद, सोनू सूद ने भी बढ़ाया हाथ

Punjab Flood Relief: पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। नदियों का उफान और लगातार बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, फसलें खराब हो चुकी हैं, और आम जिंदगी ठप हो गई है। इस संकट की घड़ी में सरकार और राहत टीमें मदद के लिए जुटी हुई हैं, लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी पीछे नहीं हैं।