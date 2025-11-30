Sophie Choudry: बिना काम के इतने दिन बॉलीवुड में…? फैंस ने करियर को लेकर किया सवाल तो भड़क गईं एक्ट्रेस

सिंगर-एक्ट्रेस सोफी चौधरी की फोटो (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस-सिंगर एक्स अकाउंट)
Sophie Choudry: सिंगर-एक्ट्रेस सोफी चौधरी एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है, उनका लेटेस्ट पोस्ट। एक्ट्रेस ने एक फैंस के सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वह शुरू में इस बात का मतलब नहीं समझ पाती थीं, जब उनसे कोई ये कहता था- ‘थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा।’, हालांकि वह इसका मतलब बाद में समझ गई थीं।
एक्ट्रेस (Sophie Choudry) ने पिछले दिनों हॉटरफ्लाई के साथ बातचीत में खुलासा किया था कि कुछ लोग उन्हें हिंट देते थे, कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते थे। इसके चक्कर में उन्होंने कई प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। वो समझते थे बाहर से आई है, ये सब उसके लिए आसान होगा। लेकिन मैं इस तरह के बर्ताव झेलने के लिए रेडी नहीं थी।
दरअसल, सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर Matt Pinner नाम के एक यूजर ने फेमस सिंगर-एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि जे.एल.ओ. 56 साल की हैं, फिर भी वह स्टेज पर इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हैं?
इसी बात पर एक्ट्रेस (Sophie Choudry) ने लिखा, “उम्म…वह ज्यादातर 20 साल के परफॉर्मर्स से बेहतर दिखती है! अगर वह इसे आसानी से कैरी कर सकती है और उनके फैंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको किस बात की दिक्कत है?”
उन्होंने बताया कि जेनिफर लोपेज एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्हें मैं दो दशक से पसंद करती हूं और जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है! उनका स्टेज फायर, अनुशासन, दमदार म्यूजिक वीडियो, जबरदस्त स्टाइल और कई फिल्में… सब आइकॉनिक!
सोफी चौधरी के पोस्ट पर एक यूजर ने सीधा सवाल पूछते हुए लिखा, “सोफी, समझ नहीं आता कि आप बॉलीवुड में बिना फिल्मों, वेब सीरीज या गानों के कैसे टिक गईं? हमें तो आप सिर्फ कभी-कभी नजर आती हैं, फिर भी आपने अपनी जगह कैसे बना ली?”
इस सवाल का सोफी ने करारा जवाब दिया, उन्होंने बताया कि उनकी असली पहचान फिल्मों से नहीं, ‘लाइव शो मार्केट’ से बनी है। सोफी ने लिखा, “मैं पिछले 17 साल से कॉरपोरेट और वेडिंग इवेंट्स में सबसे बिजी लाइव सिंगर और परफॉर्मर हूं। मैं लाइव इवेंट्स की नंबर 1 महिला होस्ट भी हूं। सिर्फ इसलिए कि आप मुझे स्क्रीन पर कम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहीं और काम नहीं किया।”
उन्होंने आगे कहा- भारत में अगर आप टॉप 10 एक्ट्रेसेस में नहीं हैं, तो फिल्मों से पैसे कमाना मुश्किल है। यह बात मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी… और शुक्र है भगवान का, मैंने अपनी राह खुद बना ली।
