Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Sophie Choudry: बिना काम के इतने दिन बॉलीवुड में…? फैंस ने करियर को लेकर किया सवाल तो भड़क गईं एक्ट्रेस

Sophie Choudry: थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा खुलासे के बाद… एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी है। जब एक फैन ने उन्हें ये पूछ लिया कि आखिर आप इतने दिन इंडस्ट्री में कैसे टिकी हुई हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 30, 2025

Sophie Choudry

सिंगर-एक्ट्रेस सोफी चौधरी की फोटो (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस-सिंगर एक्स अकाउंट)

Sophie Choudry: सिंगर-एक्ट्रेस सोफी चौधरी एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है, उनका लेटेस्ट पोस्ट। एक्ट्रेस ने एक फैंस के सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले एक्ट्रेस ने कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वह शुरू में इस बात का मतलब नहीं समझ पाती थीं, जब उनसे कोई ये कहता था- ‘थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा।’, हालांकि वह इसका मतलब बाद में समझ गई थीं।

एक्ट्रेस ने किया था खुलासा

एक्ट्रेस (Sophie Choudry) ने पिछले दिनों हॉटरफ्लाई के साथ बातचीत में खुलासा किया था कि कुछ लोग उन्हें हिंट देते थे, कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते थे। इसके चक्कर में उन्होंने कई प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे। वो समझते थे बाहर से आई है, ये सब उसके लिए आसान होगा। लेकिन मैं इस तरह के बर्ताव झेलने के लिए रेडी नहीं थी।

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर Matt Pinner नाम के एक यूजर ने फेमस सिंगर-एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि जे.एल.ओ. 56 साल की हैं, फिर भी वह स्टेज पर इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हैं?

इसी बात पर एक्ट्रेस (Sophie Choudry) ने लिखा, “उम्म…वह ज्यादातर 20 साल के परफॉर्मर्स से बेहतर दिखती है! अगर वह इसे आसानी से कैरी कर सकती है और उनके फैंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको किस बात की दिक्कत है?”

उन्होंने बताया कि जेनिफर लोपेज एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्हें मैं दो दशक से पसंद करती हूं और जिनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है! उनका स्टेज फायर, अनुशासन, दमदार म्यूजिक वीडियो, जबरदस्त स्टाइल और कई फिल्में… सब आइकॉनिक!

फैंस ने पूछा करियर को लेकर सवाल तो एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

सोफी चौधरी के पोस्ट पर एक यूजर ने सीधा सवाल पूछते हुए लिखा, “सोफी, समझ नहीं आता कि आप बॉलीवुड में बिना फिल्मों, वेब सीरीज या गानों के कैसे टिक गईं? हमें तो आप सिर्फ कभी-कभी नजर आती हैं, फिर भी आपने अपनी जगह कैसे बना ली?”

इस सवाल का सोफी ने करारा जवाब दिया, उन्होंने बताया कि उनकी असली पहचान फिल्मों से नहीं, ‘लाइव शो मार्केट’ से बनी है। सोफी ने लिखा, “मैं पिछले 17 साल से कॉरपोरेट और वेडिंग इवेंट्स में सबसे बिजी लाइव सिंगर और परफॉर्मर हूं। मैं लाइव इवेंट्स की नंबर 1 महिला होस्ट भी हूं। सिर्फ इसलिए कि आप मुझे स्क्रीन पर कम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहीं और काम नहीं किया।”

उन्होंने आगे कहा- भारत में अगर आप टॉप 10 एक्ट्रेसेस में नहीं हैं, तो फिल्मों से पैसे कमाना मुश्किल है। यह बात मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी… और शुक्र है भगवान का, मैंने अपनी राह खुद बना ली।

ये भी पढ़ें

एक साथ 3 फिल्मों में काम… 1 लाख की कमाई! फिर क्यों गुमनामी में खो गया यह बाल कलाकार?
बॉलीवुड
Master Raju

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

30 Nov 2025 05:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sophie Choudry: बिना काम के इतने दिन बॉलीवुड में…? फैंस ने करियर को लेकर किया सवाल तो भड़क गईं एक्ट्रेस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रणवीर सिंह ने ‘मां चामुंडा को कहा ‘भूत’, चेहरा बनाकर उड़ाया मजाक? वीडियो देख भड़के यूजर्स

Ranveer Singh trolled after he 'mocking' Rishab Shetty Kantara act calling Chavundi Daiva female ghost
बॉलीवुड

‘अमिताभ को SIR कहना पड़ेगा…’, जब कादर खान ने किया इनकार तो छिन गई कई फिल्में

Kader Khan-Amitabh Bachchan Controversy
बॉलीवुड

‘तेरे इश्क में’ के शंकर के एकतरफा प्यार ने जीता फैंस का दिल, क्या ‘सैयारा’ से आगे निकली जाएगी ये फिल्म

शंकर के एकतरफा प्यार ने जीता फैंस का दिल, ये क्या 'सैयारा' से आगे निकली जाएगी ये फिल्म
बॉलीवुड

Dharmendra के निधन के 6 दिन बाद सलमान खान का दर्द आया बाहर, इमोशनल होकर बोले- आखिर में जिंदगी…

Salman Khan gets emotional over Dharmendra demise said At the end life goes on
बॉलीवुड

सनी–बॉबी से मिलकर छलका शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द, धर्मेंद्र के निधन पर लिखा दिल छू लेने वाला ये पोस्ट

Shatrughan Sinha heartbroken Dharmendra Death meet sunny deol and bobby deol got emotional
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.